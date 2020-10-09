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北韓勞動黨建黨75周年 疫情下舉行閱兵儀式

環球政經 19:03 2020/10/09

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北韓勞動黨建黨75周年。南韓軍方人士透露，金正恩很可能會在疫情下，於平壤舉行閱兵儀式。

軍人開十槍射殺投北者 金正恩向南韓道歉下一頁

 


全球新冠疫情未緩，北韓仍然打算舉行閱兵儀式，以及一連串慶祝活動。據報大量民眾已經從境內各地區到達平壤參加慶祝活動，民眾都有戴上口罩。有學者指，金正恩選擇在這個時候繼續舉行閱兵，風險頗大。只要有少數人對病毒呈陽性，將會引發大規模疫情爆發。

北韓迎史上第二個登陸颱風 官媒罕見多次插播風暴消息下一頁

 


根據英國傳媒報道，北韓軍方早於今年3月已下達命令，動員3.2萬名士兵為閱兵作準備，所以這次閱兵有機會為當地歷來最大規模。美國和南韓軍方相信，北韓有機會在儀式中展示新型洲際彈道導彈及潛射導彈等武器。南韓統一部部長李仁榮認為，在美國總統大選前展示武器，比發射和進行核試驗更具挑釁。


分析普遍認為，北韓發射洲際導彈或潛射彈道導彈的可能性低，但北韓隨時可能發起挑釁，南韓軍方正與美方追蹤相關動向。

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撰文 : 林展鋒

金正恩 彈道導彈 南韓 口罩 平壤 北韓

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