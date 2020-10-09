香港快運Flycation票價568元起 晚上7時全部售罄

早前香港快運（HKExpress）推出的Flycation引來各界相當大的迴響，有市民表示不理解為何不能出國，卻要登上飛機。不過，香港快運表示，希望可透過「環港遊」帶市民回到天際，欣賞香港。

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雖然市民早前對此計劃都以負面回應居多，不過今天（9日）的開售反應卻相當不錯。根據網上購買系統顯示，最便宜票價為568元，與之前官方宣佈的388元有一段距離。此外，記者亦留意到有額外附加費要繳付。

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大約在晚上7時，11月1日、7日及8日的所有Flycation飛機票售罄，網站顯示「已客滿」。消費者反應熱烈，但香港快運再三强調，盡興之餘也要注意衛生情況，在旅途當中所有乘客一定要戴上口罩。

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責任編輯：翁嘉陽