【裏裏外外@iM網欄】學幾招 遠離及預防脫髮、白髮煩惱

近期疫情稍有好轉，有朋友兼學生和我聚舊，閒談間發現她的頭髮白了很多，因為她最近失業，心情欠佳，食慾不振，而且夜睡。反觀我的長髮又黑又長，長到屁股了，於是她好奇地問我好多如何預防脫髪及白髮出現等的問題。

其實我自小體弱多病，食藥多過食飯，所以以前頭髮很黃、開义，頭髮髮質很薄弱，也不能留長頭髮，之後懂得養生及不斷調理，頭髮髮質不斷轉好，5 年前才開始留長髮。所以說：什麼都不會太遲，只要知道做什麼和如何做，才對身體有益。

據說亞洲人在25 歲前通常會出現白髪的情況。《美國皮膚科醫學雜誌》在去年的調查顯示，每100位在30歲以下的亞洲男性，就有25人會有白頭髪，即是每4位就有一位早生白髮。

所謂「腎藏精，其華在髮」。你想擁有健康、烏黑、光澤或者像瀑布一樣的秀髮，首要強化腎臟。今次教大家幾招頂防脫髪、白髪的招數，令你遠離及預防脫髮、白髪的煩惱。

首先大家要認識幾個腎經穴位：

Tips 1:

1）湧泉穴：在腳底板前1/3 中間的地方（圖1）

2）太溪穴：腳內側、內踝後方、內踝尖和跟腱之間的凹陷處（圖2及圖3）

3）照海穴：腳內側、內踝尖下方凹陷處（圖4 及圖5）

4）復溜穴：在小腿內側，太溪穴直上2 吋、跟腱的前方（圖6）

我們可以在這幾個穴位先後按摩：每次可用手指指腹或食指和中指關節按壓，或用手指、手掌上下推動或畫圓推揉， 每5 秒停一停，再重複按摩，早晚各做5 分鐘，有助氣血循環，腎氣充足，自然頭髮亮麗。

一般人因為壓力大，生活作息沒有規律，賀爾蒙失調，引致提早甩頭髮或出現禿頭現象。有時情緒緊張使交感神經失常，令頭皮繃緊，加上缺少運動，使血氣不足，頭髪髪根細胞沒有足夠營養，就會甩頭髪，而且頭髮越來越少。所以大家有時間經常要疏通頭部經絡，避免大量甩髮或提早變白髮。

曾經有一位60 幾歲但頭髮仍然好烏黑的女銀行家，分享護髮心得：每晚用木梳梳頭100 次，不但令頭髪光澤，而且增加血液循，有助睡眠。

Tips 2:

梳頭要梳頭頂「百會穴」、頭部兩側（近耳邊）、由前額梳到後枕，以及梳前髮際線，如果能早晚用木梳或牛梳各梳頭100 次，就能使頭部經絡暢通，不但令頭髮健康，也可預防及治療頭痛、失眠、感冒、肝膽脾胃等問題，非常實用。但記得不可在飯後梳頭，以免影響胃的血液循環及消化。

如果你平時有練習瑜珈，頭倒立Headstand, 或其他inversions ，如下伏式Downward facing dig , 也有助頭髮健康生長，因為當頭部朝向地下時，血液可以加快走到頭部，氣血循環好了，頭髮自然有得救！

Tips 3:

下伏式Downward facing dog (圖7）

雙手及雙腳貼在瑜珈墊上，頭部向下，將手臂、頸椎及整條脊椎伸展，約10 秒後停2 秒，然後重覆5 次。

初學者可以做以下較簡單的動作：先以金剛座坐在墊上，雙手放在膝蓋旁邊，額頭貼在墊上（圖8），然後抬起臀部，膝蓋與臀部盡量成一直線或可以傾斜一點，感覺要舒服），按壓頭頂「百會穴」5 秒後（圖9），回到金剛座，然後重複以上重動10 次。

以上不同的inversions 雖然有很多好處，但不是適合每個人，患有高血壓或心臟病者，不宜做倒立，但可以用手指按摩穴位（參考Tips 1 或2），有同樣功效。

Tips 4:

除了以上的頭部穴位外，還有頸部的風池穴( 圖10）經常拍打按摩，有助疏肝理氣，不但可舒緩情緒，還可以預防感冒。當頸部氣血循環好了，頭部氣血自然疏通，頭髮也可重生！

Tips 5:

蜜蜂呼吸法(圖11）：將食指放在耳朵（如指甲太長，緊記要先剪短，或不要將食指放太入耳朵），閉上雙眼，用鼻吸氣，當鼻呼氣時同時發出「唔」音，「唔」音可拖長，然後再用鼻吸氣，呼氣時發「唔」音，如此重覆10 次。這呼吸法能使人身心平靜舒暢，有助減壓，適合一些因面對壓力而容易甩髮的人士。

此外，要頭髮靚，吸收維生素及鐵質好緊要。大家要留意有「百谷之冠」的黑芝麻，它含有蛋白質、各種維生素、卵磷脂及鈣鐵磷等微量元素，也有很高的花青素等，常吃可以補肝腎、益精氣，不妨試試。但有些人會對黑芝麻過敏或會有腹瀉，就要小心。

最後介紹給大家由Miten & Deva Premal 演繹的 Lokah Samasta。今次好特別，因為是現場Live ， 仲有Deva Premal 教大家點樣唱這首歌，請大家耐心聽講(頭40 秒），仲有好好聽的笛聲，大家要好好享受：邊唱歌，邊做動作或按摩！

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作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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