【俄羅斯疫情】搶註疫苗未阻疫情 單日確診1.2萬宗創新高

俄羅斯早前搶註全球第一款新冠疫苗，並於9月起逐步供應接種，但暫未能阻止新冠肺炎疫情蔓延，俄羅斯自8月底以來再趨嚴重，至周五達到12,126宗單日新增確診病例，而俄羅斯首都莫斯科當局已要求國民周末留在家中避疫。

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自從8月26日新增4,676宗確診後，俄羅斯單日新增確診病例持續上升，到10月4日開始破萬，周五達到12,126宗，創3月爆疫以來的新高。

俄羅斯當局已經在全國大部分地區實施嚴格的防疫措施，但並無封城，而克里姆林宮也明言無意再次封城。

首都莫斯科市長辦公室據報正研究關閉酒吧、夜店和卡拉OK店，但會維持餐廳營業。

莫斯科當局呼籲國民於本周末留在家中避疫，特別是年齡65歲或以上的長者，而商戶也應該讓最少1/3必要員工可以遙距工作。

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責任編輯：陳啟賢