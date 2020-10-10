【對抗假新聞】研究員發現新武器　偵測換面DeepFake技術

▲ 最近一篇學術界論文就提到，有方法可以準確辨認出經過DeepFake造手腳影片。

人工智能（AI）技術持續進化，本應用於人臉辨析等方便人們工作、生活，奈何不少不懷好意的科技專才就用到錯誤地方，是以DeepFake技術，已經用於不少假新聞甚至製作色情影片當中。

但最近一篇學術界論文就提到，有方法可以準確辨認出經過DeepFake造手腳影片。根據台灣科技新報報導，一篇刊登在 IEEE PAMI （模式分析與機器智能彙刊）上的論文稱，可以通過辨識臉部因心跳血流產生的微弱變化，辨識出影片採用的是哪種DeepFake演算法。

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論文指出，血管遍布人體全身，包括臉上。比如在睡覺的時候，你可能會感覺到臉部血液流動產生的輕微「跳動」感。隨著心跳導致的血液流動，人體皮膚也會出現區域性顏色變化。常見的脈搏血氧儀，其工作方式其實就是辨識這種變化（學名叫做光體積變化描記圖法 Photoplethysmography，簡稱 PPG）。

因心跳產生的皮膚顏色變化，在人臉上同樣會出現，只是極其微弱，對肉眼不可見，在影片裡就更難看出來了。不過對影片進行特定處理，增強顏色變化的效果，肉眼就可以很明顯地觀察出來。

其實現時的Apple Watch 和一大堆血氧儀都採用這種方法，它的準確率和心電圖基本吻合。3位分別來自紐約州立大學賓漢頓分校和英特爾公司的研究人員，在論文中提出一個重要的主張：無論是在空間維度還是時間維度上，DeepFake的假人臉都無法還原這種因血液流動造成的微弱變化。

▲ FakeCatcher的準確率能夠超過90%，更厲害的是，FakeCatcher不但能認出影片的真假，還能準確辨識出假影片用的是哪種 DeepFake演算法。

DeepFake的假人臉，體現不了這種微弱變化，在大量測試後，研究人員發現：DeepFake影片裡的人臉，讀取到的PPG信號是不穩定的。如果對DeepFake影片進行增強，會發現血流變化產生的顏色變化在人臉上顯示非常不自然，變化的頻率也完全不像真的心跳。這種方法成為FakeCatcher。

在Face Forensics++、CelebDF等常用的假臉數據集上，FakeCatcher的準確率能夠超過90%。更厲害的是，FakeCatcher不但能認出影片的真假，還能準確辨識出假影片用的是哪種 DeepFake演算法，因為每種演算法的殘差效果雜訊都有明顯的特徵。研究人員透露，他們在DeepFakes、Face2Face、FaceSwap和NeuralTex 4種主流演算法上的辨識準確率整體超過了93%。

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