  • 24°C
香港時間 : 20201010日 (六) 09:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】釀製．五 米麴

名人薈萃 08:02 2020/10/10

分享：

大家有試過整蛋糕嗎？通常整蛋糕不是應該用到篩嗎？就是那個可以將低筋麵粉和中筋麵粉弄得更幼細的工具，為什麼我會知道？ 因為我貪食，嘻嘻。

做清酒也需要這種用具，但稱呼及形狀都不一樣，用具的稱呼是麴箱，並有分小盒及大盒。麴菌在生長的時候會提高溫度，為了控制溫度這時會把米麴放置在小盒散熱，過程中會不停地翻動米麴，盡可能把米分開成一粒一粒的，確保不會黏在一起，這個工序最低限度要做兩個小時。然後再把米麴轉到大盒，把上述工序再來一遍，不同的是米麴的表面會舖排成一條一條的山谷形狀，讓多餘的水份蒸發。米麴完成之後，即可從溫暖的麴室移到室外溫度較低的地方，有助抑制麴菌的生長。米麴在麴室的整個工序需時約48小時，但相信我，時間比你想像中過得更快！

接下來介紹Sake Moment獨家引入的新品牌—「釀し人九平次」，大家也稱為「九平次」，說到這裏本人也有點小興奮，哈哈。與鍋島不同的是九平次更追求清酒的極致，以白酒為技術來釀製日本清酒，而且用的水是非一般的珍貴，每一日平均要花最少10小時上山去打水，酒藏中用的水不論是清潔還是釀酒均是使用這些水，一年的產量若以1.8L的酒瓶來換算大約有六萬多瓶而已。

九平次的清酒也可以說是藝術品，在2013年酒藏所有人一同前往法國的葡萄酒莊研修，到了2015年更在法國Bourgognes買下酒廠，試行葡萄酒釀造計劃，現時在法國已經有80多間餐廳供應他們的清酒，也有米芝蓮餐廳選為餐廳用酒，相信在香港能帶出一個熱潮。

這次要介紹的是「山田錦 彼の地 純米大吟釀」，這款清酒擁有強烈的異國風情，剛開瓶的時候就已經有一股溫和的柚子香，除此之外還有士多啤梨的果香，畢竟是清酒，喝第一口就能品嚐到清酒擁有的米味，但特別的是這個味道與白酒很相似。「彼の地」擁有引領到遙遠他方的意思，相信你品嚐這酒時有如置身法國葡萄園的感覺，現在去不了旅遊，就只能乖乖地留在家裏感受法國及日本的異國風情了。

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】釀製．四 製造米麴
2020/10/03
【清酒新世界@iM網欄】釀製．四 製造米麴
【清酒新世界@iM網欄】揀清酒要識睇 掛米及麴米
2020/09/26
【清酒新世界@iM網欄】揀清酒要識睇 掛米及麴米
【清酒新世界@iM網欄】釀清酒的關鍵一步——蒸米
2020/09/19
【清酒新世界@iM網欄】釀清酒的關鍵一步——蒸米
【清酒新世界@iM網欄】釀製之一　米的處理
2020/09/12
【清酒新世界@iM網欄】釀製之一　米的處理
【清酒新世界@iM網欄】清酒歷史 清酒等級的分級制
2020/09/05
【清酒新世界@iM網欄】清酒歷史 清酒等級的分級制

下一篇文章

【劉‧住保鮮期@iM網欄】 職人若然被整蠱 點食治愈無痛苦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【示範單位】柏傲莊I兩房單位　間隔四正實用？
【示範單位】柏傲莊I兩房單位　間隔四正實用？
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解