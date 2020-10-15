【ETF】三星推香港首隻REIT ETF入場費3900元　追蹤指數往績回報約有7厘

▲ 三星資產運用香港推出本港首隻房地產信託ETF，下周四上市。

三星資產運用（香港）宣布，推出香港首隻房地產信託（REITs）ETF三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF（港元櫃台﹕03187 ； 美元櫃台﹕09187），今日（15日）上市。三星資產運用最新資料顯示，3187所追蹤的指數，最新指示性股息率為5.73厘，高於十年平均的5.14厘。

三星ETF投資策略副總裁凌子敬接受訪問時指，3187持有的房託分布於日本、澳洲、新加坡及香港，當中香港房託以投資住宅、酒店及商場為主，日本及新加坡的房託資產涵蓋範圍更廣，包括物流中心、數據中心、能源倉庫及退休中心等，這些均是疫情下的受惠者。

3187初始投資額度約9360萬元

「疫情下網購增加，企業對物流中心及倉庫需求大增，同時能源消耗因『封城』減少，能源倉庫的需求也明顯增加，至於屬於新經濟行業的數據中心，租金亦在疫情下繼續上揚，帶動3187的回報。」

3187追蹤標普高收益亞太地區（紐西蘭除外）房地產投資信託精選指數的表現，上市價為2.5美元（約19.5港元），每手200個基金單位，入場費約為500美元（約3,900港元），管理費為每年0.65%。

每半年派息一次 投資涵蓋港星澳日REITs

凌子敬認為，由於房託規定至少要將九成收入回饋股東，因此過去十年房託ETF的派息穩定，遂受到大型機構投資者及保險公司的青睞，3187的初始投資額度約1,200萬美元（約9,360萬港元）。「參照往績，指數一般回報約有7厘，當中包括約5厘的股息及2厘的價格升幅。」



該產品的股息將從2021年開始每半年以美元分派，由管理人酌情決定。相關追蹤指數有30隻成分股，涵蓋在新加坡、香港、澳洲和日本等亞太區已發展市場上市的房地產信託基金，截至2020年9月30日總市值約為719.4億美元（5575億港元）。

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編輯：陳華