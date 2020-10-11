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【ETF】三星推香港首隻REIT ETF　入場費3900元、指示股息達5.73厘

即市財經 18:16 2020/10/11

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三星資產運用香港推出本港首隻房地產信託ETF，下周四上市。

三星資產運用（香港）宣布，推出香港首隻房地產信託（REITs）ETF三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF（港元櫃台﹕03187 ； 美元櫃台﹕09187），預計周四（15日）上市。三星資產運用最新資料顯示，3187所追蹤的指數，最新指示性股息率為5.73厘。

該ETF追蹤標普高收益亞太地區（紐西蘭除外）房地產投資信託精選指數的表現，上市價為2.5美元（約20港元），每手200個基金單位，入場費約為500美元（約3,900港元），管理費為每年0.65%。
 
該產品的股息將從2021年開始每半年以美元分派，由管理人酌情決定。相關追蹤指數有30隻成分股，涵蓋在新加坡、香港、澳洲和日本等亞太區已發展市場上市的房地產信託基金，截至2020年9月30日總市值約為719.4億美元（5575億港元）。

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編輯：陳華

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