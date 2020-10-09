【新股IPO】首隻REITs ETF登場　入場費3900元、下周四上市

▲ 三星資產運用香港推出本港首隻房地產信託ETF，下周四上市。

三星資產運用（香港）宣布，推出香港首隻房地產信託（REITs）ETF三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF（港元櫃台﹕03187 ； 美元櫃台﹕09187），預計下周四（15日）上市。

該ETF追蹤標普高收益亞太地區（紐西蘭除外）房地產投資信託精選指數的表現，上市價為2.5美元（約20港元），每手200個基金單位，入場費約為500美元（約3,900港元），管理費為每年0.65%。



該產品的股息將從2021年開始每半年以美元分派，由管理人酌情決定。相關追蹤指數有30隻成分股，涵蓋在新加坡、香港、澳洲和日本等亞太區已發展市場上市的房地產信託基金，截至2020年9月30日總市值約為719.4億美元（5575億港元），該指數的指示性股息率為5.73%。

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編輯：陳華