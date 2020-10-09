美國大選結束後　Facebook或無限期刪含政治廣告　

Facebook於周三宣布，將會停止在美國地區用戶中，宣傳有關政治的廣告，即使到大選結束，也會無限期繼續停止。公司在博客上表示，明白廣告是表達聲音的重要方式，但也計劃在11月3日的投票結束後，暫時停止在美國投放所有有關社交、選舉或政治的廣告，以減少被濫用的機會。

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Facebook的政治廣告產品負責人Sarah Schiff 表示，臨時禁令預料將持續一周，但也未定案，屆時或有所改變。「我們將繼續努力促進有關選舉的權威信息。」公司早前曾宣布，將不允許在選舉前的7天開始投放新的政治廣告，又不允許任何試圖使選舉結果合法化的廣告。

此外，Facebook還在周三（7日）宣布，將「消除」有關軍事化的言語或是對選舉官員或選民進行恐嚇等目的之訊息。在過去一年，Facebook因允許政客投放的廣告中，包含錯誤信息而受到廣泛批評，另一方面，社交媒體市場中的其他公司，如Twitter、TikTok等則完全禁止了政治廣告。

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責任編輯：黎淑雯