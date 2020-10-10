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【網絡熱話】38歲紫金礦業董事長夫人身世曝光　由車模晉身上流社會

即市財經 11:00 2020/10/10

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有內地網友分析稱，中間是陳景河，右二為陳景河與原配的兒子及兒媳，左四為錢冰及傳與陳景河所生的3個兒女。

紫金礦業 （02899） 63歲的董事長陳景河再婚，迎娶年僅38歲的第二任妻子錢冰，一場「跨越年齡」的豪門婚禮惹來熱議，新娘致辭時自豪說，陳景河這位礦業專家第一次見到自己，可能有感「眼前的姑娘是一座高品位金礦」。網友直呼新娘簡直「是嫁給了金礦」。新娘的背景亦備受關注，到底是何許人能夠嫁給身家逾千億的金礦大王陳景河？

公開資料顯示，38歲的錢冰出生於安徽省，畢業於紐約理工學院MBA，2011年起從事大宗商品交易和投資，兼有「經濟師、併購交易師」等多個頭銜，如此看來金融界的「投行女」身份與上市公司董事長的陳景河十分般配。

圖解38歲錢冰華麗轉身嫁給內地金礦大王

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知情者：從前是有名氣車模　9年前轉投金融界

但有內地網友起底錢冰，指錢冰雖然人在金融圈，但並沒有任何工作成果及項目，更有知情人士揭露：「她之前是泉州小有名氣的車模。」而錢冰個人履歷也漸浮出水面。

1999年，17歲的錢冰於福建泉州讀書。2001年至2012年期間多次參加模特大賽，從事模特工作，內地網絡仍然流傳其參選照片。

2011年進入一家名為「瑞達期貨」的公司，擔任渠道部VP（副總裁），之後開始頻繁參加各種金融活動，結識業界人士，並在社交曬旅行相。

2016年在社交媒體上展現精英形象，前往美國紐約理工攻讀MBA課程鍍金，曬在世界各地旅行相。目前，錢冰忙於經營「試管嬰兒」的生育咨詢公司「赫拉之愛」。

錢冰曾自揭有1名12歲兒子　生父身份成謎

另有網友指錢冰情史豐富，甚至未婚生子。錢冰在公眾號「赫拉之愛」中自述有一個12歲的兒子，網友猜測是08年與泉州本地富豪男友所生，兩人2011年已分手；更有網民指，兒子有可能是錢冰多年前與陳景河所生，二人至今更是育生有3名子女。網絡傳聞一大堆，到底敦真敦假唯有當事人知曉。

相關文章：

【網絡熱話】63歲紫金礦業董事長再婚娶年輕25年妻　新娘大呼：愛情可突破年齡界限

 

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