【人工智能】Facebook 禁賣洋蔥廣告　原因是圖片「太性感」

Facebook 一直有利用人工智能（ AI）審視帖文，偵測要違規帖文都不是新鮮事。加拿大紐芬蘭種子及花園物料供應公司 EW Gaze ，在Facebook 上載了一張洋蔥相片，想為產品賣廣告，怎料被Facebook的 AI自動辨識後禁止發佈，因為照片「公然賣弄性感」。

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該公司上載的是一幅洋蔥照片，有數個Walla Walla洋蔥在籃中，旁邊有洋蔥片。被Facebook禁止發佈有關相片後公司大惑不解，之後才意識到是Facebook 用來監察訊息內容和影像的AI，誤認照片中又圓又大的東西是女人的胸脯和屁股，因此判斷那幅照片為不雅，並禁止發佈。

公司最後向Facebook提出上訴，Facebook亦已向該公司道歉，並恢復了有關廣告。Facebook加拿大傳訊部主管Meg Sinclair表示，平台一直自動阻止應用程序上裸露的內容，但是無法分辨相片中的是Walla Walla洋蔥。

Walla Walla洋蔥是其中一種甜洋蔥，表皮呈淺黃色，切開呈白色或黃色，味道較甜，是炸洋蔥圈的首選。

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責任編輯：楊子瑩