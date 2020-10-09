  • 27°C
香港時間 : 20201009日 (五) 20:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】Facebook 禁賣洋蔥廣告　原因是圖片「太性感」

環球政經 19:30 2020/10/09

分享：

Facebook 一直有利用人工智能（ AI）審視帖文，偵測要違規帖文都不是新鮮事。加拿大紐芬蘭種子及花園物料供應公司 EW Gaze ，在Facebook 上載了一張洋蔥相片，想為產品賣廣告，怎料被Facebook的 AI自動辨識後禁止發佈，因為照片「公然賣弄性感」。

【空中暢遊】HK Express香港快運「環港遊」開賣 連稅票價528元起【下一頁

出售自製iPhone App圖示 設計師一周賺逾百萬【下一頁

該公司上載的是一幅洋蔥照片，有數個Walla Walla洋蔥在籃中，旁邊有洋蔥片。被Facebook禁止發佈有關相片後公司大惑不解，之後才意識到是Facebook 用來監察訊息內容和影像的AI，誤認照片中又圓又大的東西是女人的胸脯和屁股，因此判斷那幅照片為不雅，並禁止發佈。

公司最後向Facebook提出上訴，Facebook亦已向該公司道歉，並恢復了有關廣告。Facebook加拿大傳訊部主管Meg Sinclair表示，平台一直自動阻止應用程序上裸露的內容，但是無法分辨相片中的是Walla Walla洋蔥。

Walla Walla洋蔥是其中一種甜洋蔥，表皮呈淺黃色，切開呈白色或黃色，味道較甜，是炸洋蔥圈的首選。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

廣告 廣告 人工智能 Facebook 加拿大

上一篇文章

美國大選結束後　Facebook或無限期刪含政治廣告　

下一篇文章

香港快運Flycation票價568元起 晚上7時全部售罄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求單位加名 姐弟情斷？
【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求單位加名 姐弟情斷？