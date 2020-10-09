【買樓理財】將軍澳私樓上車盤　首期不用60萬即做業主？

樓市市道好轉，上車客紛紛加快入市，擔心遲買更貴。若預算不多，不少人都選擇到屯門、元朗、天水圍等區搵盤，雖然樓價平，惟代價是交通相對市區不便。其實只要細心留意，交通較方便的將軍澳或有選擇。

【買樓理財】上車盤買少見少 北區尋寶又點睇？【見下頁】

香港置業唐荣花說，將軍澳富麗花園1座低層D室，實用面積約420平方呎，兩房間隔，原叫價610萬元放盤，僅兩星期，即獲外區客接洽，終減價22萬元，以588萬元易手，低市價約3%，實用呎價約14,000元。不過，綜合各代理網資料，富麗花園叫價普遍600萬元以上。

以上述單位為例，成交價588萬元，承造九成按揭，首期要58.8萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款20,910元，而壓力測試的最低每月入息要求則約50,079元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

唐荣花續說，富麗花園於1994年落成，雖然樓齡26年，但屋苑保養理想，且鄰近港鐵寶琳站，周邊社區配套完善，街市、公園及大型商場均近在咫尺，是不少用家的心儀上車屋苑。

事實上，寶琳站附近亦有數個私樓屋苑，其中新都城配套較好，基座有大型商場，而且是鐵路站上蓋項目，惟叫價較貴。至於上述富麗花園，叫價相對平，從寶琳站步行5分鐘就到。此外，富麗花園旁的慧安園，也是不少上車客之選，叫價亦較新都城平。

【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬 入市好時機？【見下頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機