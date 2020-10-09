▲ 【英國疫情】疫情惡化財相轉軚 8成薪金資助有得留低

新型冠狀病毒疫情肆虐，英國周四單日新增1.75萬宗確診，疫情愈爆愈勁，當局被迫在部分地區重啟封城，大批民眾生計再次受威脅。英國政府本來已公布，薪金資助由8成降至2成，但因應收緊防疫，將撤回決定，在封城地區維持8成資助。

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《衛報》報道，英國政府計劃部分保留原有的保就業薪金資助安排，在再次實施封城的地區，繼續向僱主支助8成薪金開支，財相辛偉誠（Rishi Sunak）將公布詳情。

因應疫情加劇，英國政府縱千般不願，亦要向現實低頭，收緊防疫，當局計劃下周勒令疫情最嚴重地區的餐廳酒吧停業，衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）料快將作正式公布。

英國政府針對疫情嚴重地區收緊防疫，最受影響的英格蘭北部地區反對聲大，大曼徹斯特市長伯納姆（Andy Burnham）揚言，若政府無恰當的財政援助，會對新的防疫計劃採取法律行動。

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辛偉誠9月尾才宣布縮減薪金資助計劃金額，相隔僅兩周便轉軚，惹來批評。工黨影子財相杜安妮（Anneliese Dodd）斥，辛偉誠在保就業計劃上頻頻轉軚，置英國數十萬職位於險境，反映政府能力不足。

責任編輯：林建忠

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