  • 27°C
香港時間 : 20201009日 (五) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】疫情惡化財相轉軚 8成薪金資助有得留低

環球社會熱點 18:53 2020/10/09

分享：

【英國疫情】疫情惡化財相轉軚 8成薪金資助有得留低

新型冠狀病毒疫情肆虐，英國周四單日新增1.75萬宗確診，疫情愈爆愈勁，當局被迫在部分地區重啟封城，大批民眾生計再次受威脅。英國政府本來已公布，薪金資助由8成降至2成，但因應收緊防疫，將撤回決定，在封城地區維持8成資助。

【英國疫情】追蹤App被批評無用 僅發出1次有效警報【下一頁】

【特朗普確診】特朗普讚雞尾酒療法有效 患者急切求試【下一頁】

《衛報》報道，英國政府計劃部分保留原有的保就業薪金資助安排，在再次實施封城的地區，繼續向僱主支助8成薪金開支，財相辛偉誠（Rishi Sunak）將公布詳情。

因應疫情加劇，英國政府縱千般不願，亦要向現實低頭，收緊防疫，當局計劃下周勒令疫情最嚴重地區的餐廳酒吧停業，衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）料快將作正式公布。

英國政府針對疫情嚴重地區收緊防疫，最受影響的英格蘭北部地區反對聲大，大曼徹斯特市長伯納姆（Andy Burnham）揚言，若政府無恰當的財政援助，會對新的防疫計劃採取法律行動。

【英國疫情】單日增近2萬確診 地區領袖強烈反對酒吧餐廳停業【下一頁】

【英國疫情】封城累英鐵路載客暴跌 19世紀工業革命以來最慘淡【下一頁】

辛偉誠9月尾才宣布縮減薪金資助計劃金額，相隔僅兩周便轉軚，惹來批評。工黨影子財相杜安妮（Anneliese Dodd）斥，辛偉誠在保就業計劃上頻頻轉軚，置英國數十萬職位於險境，反映政府能力不足。

責任編輯：林建忠

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

相關文章

【英國疫情】追蹤App被批評無用 僅發出1次有效警報
今日
【英國疫情】追蹤App被批評無用 僅發出1次有效警報
【美國大選】彭斯助攻？拜登蒼蠅拍遭搶購 勁賺273萬（多圖）
今日
【美國大選】彭斯助攻？拜登蒼蠅拍遭搶購 勁賺273萬（多圖）
【特朗普確診】特朗普讚雞尾酒療法有效 患者急切求試
今日
【特朗普確診】特朗普讚雞尾酒療法有效 患者急切求試
【移民澳洲】另類「筍工」年薪110萬 媲美國會議員
今日
【移民澳洲】另類「筍工」年薪110萬 媲美國會議員
【英國疫情】單日增近2萬確診 地區領袖強烈反對酒吧餐廳停業
今日
【英國疫情】單日增近2萬確診 地區領袖強烈反對酒吧餐廳停業
疫情 經濟 特朗普 保就業 英國 英格蘭 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月09日 時間19:00）

下一篇文章

【英國疫情】追蹤App被批評無用 僅發出1次有效警報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【諾貝爾和平獎】特朗普被提名 大熱門卻是其死對頭（多圖）
【諾貝爾和平獎】特朗普被提名 大熱門卻是其死對頭（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月09日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月09日 時間19:00）
【英國疫情】新冠疫苗據報下月面世 5注射中心聖誕前啟用
【英國疫情】新冠疫苗據報下月面世 5注射中心聖誕前啟用
【美國大選】身體言語專家點評辯論 賀錦麗明顯佔優【多圖】
【美國大選】身體言語專家點評辯論 賀錦麗明顯佔優【多圖】
【美國大選】副總統辯論結束 賀錦麗斥中美貿易戰失敗 彭斯反駁
【美國大選】副總統辯論結束 賀錦麗斥中美貿易戰失敗 彭斯反駁
【特朗普確診】佩洛西擬引法解除特朗普職務 因質疑其健康
【特朗普確診】佩洛西擬引法解除特朗普職務 因質疑其健康