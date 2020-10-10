【PS5】Sony料PS5首年銷量逾700萬部　將超越PS4首年紀錄

▲ PS5於上週在南韓開放的第二波預購中，開放後約1小時就賣完，接受預購的網購網站和實體門市皆發出售罄通知。

Sony早前終於宣布新一代的遊戲主機「PlayStation 5」（PS5），全球遊戲迷都引頸以待。之前PS5開放預購後引發消費者瘋狂搶購，日本網絡賣價更一度飆至40萬日圓（約2.9萬港元），是官方定價的約10倍。

根據電玩情報網站GamesIndustry.biz日文版的報導，Sony遊戲子公司Sony Interactive Entertainment（SIE）社長兼CEO Jim Ryan，接受南韓媒體Naver專訪時表示，「PS5開賣後，首個財政年度，即截至2021年3月底，其全球銷售量，預計能比PS4開賣的首個年度銷售量還要多。」

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根據資料顯示，PS4於2013年11月在歐美地區開賣，2014年2月才在日本開賣，Sony於2014 年4月時就曾經公布，PS4開賣後截至2014年3月底的首個財政年度，其銷量達700萬部。Jim Ryan上述言論顯示，Sony預估PS5開賣首個年度銷售量將超越PS4當年的700萬部紀錄。Jim Ryan之前亦曾表示，PS5的備貨數量已比PS4開賣時為多。

PS5將會在11月12日先於日本、美國及南韓等73個率先家開賣，其餘國家及地區，亦將於11月19日陸續開賣。搭載Ultra HD藍光碟機的標準版PS5售價為499.99美元（約3874港元），而未搭載光碟機的數碼版（Digital Edition），售價則為較便宜，索價399.99美元（約3099港元）。

根據韓聯社早前的報導，PS5於上週在南韓開放的第二波預購中，開放後約1小時就賣完，接受預購的網購網站和實體門市皆發出售罄通知。報導指出，和9月18日第一波預購情況一樣，大半網購網站，在預購開始前已經難以登入。早前，Sony料為PS5造勢，發布PS5開箱片，並由Sony機械設計部門負責人鳳康宏（Yasuhiro Ootori）親自解析，PS巨大主機內裡的機械設計，讓玩家一窺PS5內部零件，包括PS5的散熱結構與硬體配置。

責任編輯：李彥煒