【英國疫情】追蹤App被批評無用 僅發出1次有效警報

▲ 英國政府早前推出新冠肺炎疫情追蹤App,英媒指App兩周以來僅發出一次有效警報。

英國的新冠肺炎疫情持續,英國政府早前推出新冠肺炎疫情追蹤應用程式(App),希望可加強追蹤患者及其密切接觸者。但英國天空電視台報道,追蹤App自兩周前推出以來,僅發出過一次有效疫情警報,被質疑無助控疫。

這款App適用於英格蘭及威爾士地區,用戶只要輸入地區郵政編號及開啟手機藍牙功能,App會通知用戶是否身處疫區。政府更於酒吧及餐廳等高危場所設二維碼供民眾簽到,如場所爆發疫情,政府可通過App到訪者發警報。

當局上月24日啟用App,目前有超過1,600萬次下載,於各場所的簽到數字達數百萬次。但天空電視台引述App代碼數據文件,指App僅發出4次場所爆疫警報。其中3個警報在App全面推出之前已逾期,反映只有1個警報有效。

文件更反映警報出現問題,由於簽到數據是於電話内儲存,如App因應場所爆發疫情而發出警報,無法向用戶顯示爆疫地點,只能顯示「我們要提醒你在外出時或已有暴露於新冠病毒的風險。」(We are letting you know that you may have been exposed to coronavirus when you were out.)

東英吉利大學(University of East Anglia)衛生防護專家亨特(Paul Hunter)表示,警報欠缺地點等細節,因此當局不應視此為控疫的有效方式。

另外,威爾士政府未強制商家張貼二維碼,更繼續讓酒吧餐廳使用自己的簽到系統,或人手記錄簽到資料。有官員表示在部分人手登記紀錄上,不時發現有人繪畫米奇老鼠等卡通人物而非填寫真實資料,令追蹤疫情效果大打折扣。

