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【英國疫情】追蹤App被批評無用 僅發出1次有效警報

環球社會熱點 18:41 2020/10/09

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英國政府早前推出新冠肺炎疫情追蹤App，英媒指App兩周以來僅發出一次有效警報。

英國的新冠肺炎疫情持續，英國政府早前推出新冠肺炎疫情追蹤應用程式（App），希望可加強追蹤患者及其密切接觸者。但英國天空電視台報道，追蹤App自兩周前推出以來，僅發出過一次有效疫情警報，被質疑無助控疫。

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這款App適用於英格蘭及威爾士地區，用戶只要輸入地區郵政編號及開啟手機藍牙功能，App會通知用戶是否身處疫區。政府更於酒吧及餐廳等高危場所設二維碼供民眾簽到，如場所爆發疫情，政府可通過App到訪者發警報。

當局上月24日啟用App，目前有超過1,600萬次下載，於各場所的簽到數字達數百萬次。但天空電視台引述App代碼數據文件，指App僅發出4次場所爆疫警報。其中3個警報在App全面推出之前已逾期，反映只有1個警報有效。

文件更反映警報出現問題，由於簽到數據是於電話内儲存，如App因應場所爆發疫情而發出警報，無法向用戶顯示爆疫地點，只能顯示「我們要提醒你在外出時或已有暴露於新冠病毒的風險。」（We are letting you know that you may have been exposed to coronavirus when you were out.）

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東英吉利大學（University of East Anglia）衛生防護專家亨特（Paul Hunter）表示，警報欠缺地點等細節，因此當局不應視此為控疫的有效方式。

另外，威爾士政府未強制商家張貼二維碼，更繼續讓酒吧餐廳使用自己的簽到系統，或人手記錄簽到資料。有官員表示在部分人手登記紀錄上，不時發現有人繪畫米奇老鼠等卡通人物而非填寫真實資料，令追蹤疫情效果大打折扣。

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責任編輯：鄭錦玲

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