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台灣觀光局被主辦方擅自改名 宣布退出國際旅遊交易會

環球政經 18:13 2020/10/09

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台灣觀光局早前擬參與一個國際旅遊交易會，但因為贊助商要求被主辦方擅自更改參展名稱，最後台灣觀光局宣布退出展覽。

台灣擬禁愛奇藝、騰訊等OTT　下月3日起生效下一頁

這個旅遊交易會由亞太旅行協會舉辦，本年因為疫情改為網上進行。台灣觀光局原定以「台灣觀光局」名義參加展覽，但在展覽前大約兩星期，發現主辦方將其參展名稱更改為「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」。經多次交涉未果後宣布退出，為近70年來首次退出展會。

【消委會測試】空氣淨化機除菌率只達7成　或有機會製造二次污染下一頁

台灣觀光局國際組長黃勢芳表示，發現事件後曾自行改回名稱，並詢問有關變更理由，但未獲主辦方積極回應，後來發現網站資料同樣被擅自改名。

黃續指，台灣觀光局局長張錫聰曾就事件撰寫親筆信抗議，要求解釋事件，其後獲主辦方告知，與本年展覽由四川省樂山市文化廣播電視和旅遊局贊助有關。主辦方亦有為事件道歉，表明會爭取容許以台灣觀光局名義參展，但到展期前仍未改回名稱，故此台灣觀光局作退出決定。

陸委會其後表示，支持觀光局退出展覽，重申參與國際組織和活動，是台灣的權利，形容大陸的做法非常粗暴，批評大陸對台灣的打壓擴及不涉及政治的觀光旅遊領域。

「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」簡稱「台旅會」，與內地的「海旅會」是兩岸同意互設的旅遊辦事機構。目前由於中台關係緊張，台旅會設在北京、上海和福州的辦事處，由台灣觀光局派駐的人員都減少至只剩下主任一人，其餘人員都是當地僱員。

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撰文 : 林展鋒

台灣 疫情 亞太 陸委會 展覽

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