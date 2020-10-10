  • 25°C
香港時間 : 20201010日 (六) 09:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】SOGO 35周年大減價　先推美妝及超市產品預購優惠

商業 09:00 2020/10/10

分享：

SOGO 35周年賞將於10月21日至11月29日舉行。SOGO eStore崇光網上商店  率先在兩個時段，推出美妝，以及崇光超市Freshmart預購優惠。此外，崇光銅鑼灣店SOGO CLUB 16/F將於10月14日至20日舉行「Beauty Pre-Sale」，屆時多個美妝品牌提供限定套裝，以及專業美容諮詢服務。

SOGO eStore美妝預購優惠於10月9日至20日 ，率先參與預購優惠的不乏國際知名美妝品牌，包括CLÉ DE PEAU BEAUTÉ、ESTĒE LAUDER、FRESH、HELENA RUBINSTEIN、 LANCÔME、SHISEIDO等。例如原價$1,560元的SHISEIDO Vital-Perfection雙效抗皺修護乳霜組合，優惠價只需$780。於活動期間在SOGO eStore購買美妝貨品，可尊享2X SOGO Rewards積分。

率先參與預購優惠的不乏國際知名美妝品牌，精選推介線上優惠如上。（SOGO 提供圖片）

另一方面，崇光超市Freshmart精選貨品則可於10月14日開始於SOGO eStore優先預購。優質食材包括日本北海道帶子、美國嫩牛肋條、三得利山崎酒廠儲藏烤桶裝梅酒等，均有不同程度的優惠。凡於活動期間在SOGO eStore購買崇光超市貨品，也可獲2X SOGO Rewards積分。

【慳錢有方】麥當勞「Value Monday 」最新總值200元優惠　12元歎板燒雞腿飽

【消費優惠】WeChat Pay HK夥OK便利店　推印花獎賞

【消費優惠】永安百貨超級購物日　部份貨品低至2折

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【慳錢有方】麥當勞「Value Monday 」最新總值200元優惠　12元歎板燒雞腿飽
2020/10/09
【慳錢有方】麥當勞「Value Monday 」最新總值200元優惠　12元歎板燒雞腿飽
【Flycation】HK Express「環港遊」航班　票價388元起
2020/10/09
【Flycation】HK Express「環港遊」航班　票價388元起
【Netflix電影】疫情反覆宜留家避疫　想睇Netflix有咩劇推介？
2020/10/09
【Netflix電影】疫情反覆宜留家避疫　想睇Netflix有咩劇推介？
【港區國安法】邱騰華接受外媒訪問時重申　《港區國安法》不會損害營商環境
2020/10/09
【港區國安法】邱騰華接受外媒訪問時重申　《港區國安法》不會損害營商環境
積分優惠 著數優惠 付款優惠 美妝 美容 超市 品牌 SOGO

下一篇文章

【Netflix電影】疫情反覆宜留家避疫　想睇Netflix有咩劇推介？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限量版】時代廣場X本地口罩品牌　獨特色調口罩每盒3個18元
【限量版】時代廣場X本地口罩品牌　獨特色調口罩每盒3個18元
【慳錢有方】麥當勞「Value Monday 」最新總值200元優惠　12元歎板燒雞腿飽
【慳錢有方】麥當勞「Value Monday 」最新總值200元優惠　12元歎板燒雞腿飽
【品牌有段故】美Ruby Tuesday申破產有跡可尋　疫情及過度擴張惹的禍？
【品牌有段故】美Ruby Tuesday申破產有跡可尋　疫情及過度擴張惹的禍？
【消費優惠】永安百貨超級購物日　部份貨品低至2折
【消費優惠】永安百貨超級購物日　部份貨品低至2折
【逆市開店】添好運進軍中國市場　首站上海開點心專門店
【逆市開店】添好運進軍中國市場　首站上海開點心專門店
【Flycation】HK Express「環港遊」航班　票價388元起
【Flycation】HK Express「環港遊」航班　票價388元起