【消費優惠】SOGO 35周年大減價　先推美妝及超市產品預購優惠

SOGO 35周年賞將於10月21日至11月29日舉行。SOGO eStore崇光網上商店 率先在兩個時段，推出美妝，以及崇光超市Freshmart預購優惠。此外，崇光銅鑼灣店SOGO CLUB 16/F將於10月14日至20日舉行「Beauty Pre-Sale」，屆時多個美妝品牌提供限定套裝，以及專業美容諮詢服務。

SOGO eStore美妝預購優惠於10月9日至20日 ，率先參與預購優惠的不乏國際知名美妝品牌，包括CLÉ DE PEAU BEAUTÉ、ESTĒE LAUDER、FRESH、HELENA RUBINSTEIN、 LANCÔME、SHISEIDO等。例如原價$1,560元的SHISEIDO Vital-Perfection雙效抗皺修護乳霜組合，優惠價只需$780。於活動期間在SOGO eStore購買美妝貨品，可尊享2X SOGO Rewards積分。

▲ 率先參與預購優惠的不乏國際知名美妝品牌，精選推介線上優惠如上。（SOGO 提供圖片）

另一方面，崇光超市Freshmart精選貨品則可於10月14日開始於SOGO eStore優先預購。優質食材包括日本北海道帶子、美國嫩牛肋條、三得利山崎酒廠儲藏烤桶裝梅酒等，均有不同程度的優惠。凡於活動期間在SOGO eStore購買崇光超市貨品，也可獲2X SOGO Rewards積分。

【慳錢有方】麥當勞「Value Monday 」最新總值200元優惠 12元歎板燒雞腿飽

【消費優惠】WeChat Pay HK夥OK便利店 推印花獎賞

【消費優惠】永安百貨超級購物日 部份貨品低至2折

責任編輯：蘇穎琪