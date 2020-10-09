【防疫基金】13號起接受申請 港府推第三輪措施最高可資助25萬元

「防疫抗疫基金」早前獲政府注資推行第三輪措施，包括再次向餐飲界供財政支援，並名為餐飲處所(社交距離)助計劃。食環署宣布，下周二(13號)起，該計劃將接受申請。

聲明指，新一輪的餐飲處所資助計劃會向合資格並營運中旳普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人，按其牌照上所訂明的樓面面積發放5萬元至25萬元的一次性資助，預計約17,000間餐飲業處所受惠。

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此外，每間按照第599F章指示，並須關閉整個持牌處所範圍的合資格餐飲處所，包括卡拉OK場所、夜總會及酒吧或酒館，可額外獲發25,000元的一次性資助。 至於食環署轄下街市熟食、小食攤檔，以及公營房屋發展中持有小販牌照經營熟食的攤檔，將獲其他的申請資助安排，食環署會另行通知有關人士。

有意申請人士可親身或郵寄方式遞交申請 ，截止申請日期為十一月十二日。目標是在食環署收到填妥的申請表格及相關文件並經審核後，一般於約兩星期發放資助款項，以劃線支票寄往相關持牌食物業店鋪。

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政府在五月時，透過第二輪「防疫抗疫基金」推出餐飲處所（社交距離）資助計劃，為餐飲處所提供兩筆等額發放的資助，截至十月九日，計劃分別收到超過9,100宗及超過8,900宗申領首筆及次筆資助款項的申請。首筆資助款項批出逾22億元，而申領次筆資助個案中超過4,000宗申請已獲批核支付，涉及資助金額超過9億元。

另外，於八月再推出優化資助計劃接受尚未申領資助的合資格持牌餐飲處所提出申請，目前則收到200多宗申請，當中超過110宗申請已獲發資助，涉及資助金額超過2,000萬元。

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責任編輯：潘曉豐