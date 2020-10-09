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【每日焦點】Apple被揭發55個系統漏洞　專家稱T2晶片易遭黑客攻擊　

科技 21:00 2020/10/09

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最近蘋果（Apple）分別被發現存有系統及晶片漏洞，外國有白帽黑客團體更成功揭露55個系統漏洞。

網絡安全威脅時常有發生，最近蘋果（Apple）分別被發現存有系統及晶片漏洞，外國有白帽黑客團體更成功揭露55個系統漏洞。另有網絡安全專家指出，Apple採用的T2安全晶片存有安全性問題，黑客可透過植入惡意程式操控電腦，部分MacBook用戶可能會受到影響。

網絡系統不時會出現漏洞，一旦沒有及時修補，就會引致網絡及數據安全問題。最近，有白帽黑客團體共使用3個月時間，不斷對蘋果系統及服務進行黑客攻擊，並成功發現55個系統漏洞。該團隊發現，每個漏洞嚴重程度不一，部分漏洞問題十分嚴重。其後更獲超過5萬美元（約38.7萬港元）現金獎賞。

白帽黑客團體揭Apple系統漏洞　獲40萬元賞金

自2018年開始，蘋果（Apple）於MacBook電腦系列中內置T2安全晶片。據外媒報道，有網絡安全專家發現，部分採用T2晶片的MacBook電腦有嚴重缺陷，黑客可繞過安全機制植入惡意程式，並發動攻擊。黑客不但可從中取得電腦控制權，更能透過取得用戶鍵盤輸入記錄，盜取帳戶資料，以及更進一步攻擊。

【Apple漏洞】蘋果T2晶片現安全漏洞　黑客可植入惡意程式操控

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責任編輯：李寶如

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