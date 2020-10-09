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【煲劇之選】蘋果宣布延長Apple TV +免費訂閱期　直至明年2月結束

科技 19:15 2020/10/09

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蘋果（Apple）最近宣布，將延長Apple TV+服務的免費訂閱期限，直到明年2月才結束。

新冠肺炎疫情似乎又開始再次反彈，限聚令仍然持續，市民或更多時間留家抗疫消遣。蘋果（Apple）旗下推出的Apple TV+綫上影片串流服務，亦是不少港人的煲劇之選。據外媒報道，蘋果將延長Apple TV+免費訂閱期限，直到明年2月才結束。

蘋果於去年秋季首度推出Apple TV+服務，並為用戶提供一年的免費訂閱。早前官方表示，最初免費試用Apple TV+ 服務的用戶，原本會於今年10月底到期。但Apple最近決定，將免費訂閱期延長3個月，直至明年2月結束。其後，用戶需支付每個月4.99 美元（約38港元）的訂閱費用。

＜＜【Apple原創】美國搖滾教父紀錄片　本月23日Apple TV上架

＜＜【4K影音】YouTube 4K登陸Apple TV　惟未支援60fps HDR

目前Apple TV+提供100多個國家和地區用戶使用，當中所有Apple電視節目和電影，均提供40種語言的字幕或配音。報道指出，直至明年2月份，Apple TV +將積累超過1,000萬名用戶，不過官方至今沒有透露實際的訂閱用戶數量。

責任編輯：李寶如

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