  • 24°C
香港時間 : 20201013日 (二) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone12】新iPhone即將登場　 蘋果股價會否見光死？

即市財經 16:40 2020/10/13

分享：

iPhone 12將帶動換機需求，大摩在發布會前夕先行唱好蘋果。

蘋果（Apple）將於10月13日周二（香港時間14日周三凌晨1時）舉行蘋果發布會，市場預期蘋果將會發布一系列iPhone 12手機以及其他產品。蘋果周一股價率先炒上，股價飈升近6.4%，收報124.4元，為自7月31日以來最大升幅。然而，盤點歷史數據，新iPhone 發布當日，蘋果股價是「見光死」居多。

市傳iPhone 12配置及價錢

    點擊圖片放大
    +4
    +3

今晚的發布會中，首部5G版iPhone成市場焦點。分析相信，新iPhone 將帶動換機需求。大摩此前已率見唱好，將蘋果2021年的收入及盈利預期上調2%，該行分析師稱繼續看好蘋果股票，預期全球iPhone需求強勁，將推動蘋果股票跑贏大市。

發布產品 發布日期 發布當日股價表現(%) 發布後1個月股價表現(%) 發布後2個月股價表現(%)
iPhone 06/29/07 0% +19.3% +5.2%
iPhone 3G 07/11/08 -2.3% +0.6% -11.6%
iPhone 3GS 06/19/09 +2.7% +8.8% +18.0%
iPhone 4 06/24/10 -0.7% -3.4% -10.8%
iPhone 4S 10/14/11 +3.3% -10.1% -9.9%
iPhone 5 09/21/12 +0.2% -12.9% -19.8%
iPhone5S、5C 09/20/13 -1.0% +8.9% +19.0%
iPhone6、6Plus 09/09/14 -0.4% +3.1% +11.3%
iPhone6S、6S Plus 09/09/15 -1.9% +1.8% +9.5%
iPhone7、7Plus 09/07/16 +0.6% +5.3% +1.9%
iPhone8、8Plus、X 09/12/17 -0.4% -3.0% +8.6%
iPhoneXR、XS、XS Max 09/12/18 -1.2% +0.5% -12.2%
iPhone11、11 Pro、11Pro Max 09/10/19 +1.2% +6.2% +20.1%

根據歷史數據，蘋果發布新iPhone當日，股價7跌5升，1持平，股價「見光死」居多，部分原因是市場藉新產品推出先行炒上，再趁好消息出貨。因此，姑勿論iPhone 的功能、升級有沒有驚喜，股價下跌的機會是較上升多。惟值得留意，蘋果股價經歷上月大幅調整後，即使周一急彈，距上月高位137.98美元仍低近一成。10月至今，蘋果股價僅升逾7%，與之前經驗有不同。另外，在新iPhone發布1個月及2個月， 蘋果的股價則是升多跌少。若投資者看好新iPhone 12，不妨先行部署。

相關文章：

【iPhone 12】蘋果今日舉行發布會新iPhone亮相　未炒iPhone先炒股價升逾6%（附直播連結）

【iPhone稀土】向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......

【iPhone12】最強蘋果分析師郭明錤　過去猜中多少蘋果產品？

【iPhone12】iPhone 12 Mini及Pro Max版11月才發售　AirPods Studio、AirTags發布會不亮相

【iPhone12】iPhone 12下周登場 大摩率先唱好蘋果 上調全年出貨量、盈利預測

【iPhone 12】新iPhone快揭盅　麥格理看好明年手機升級潮、籲買舜宇及大立光

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：吳敏芳

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 5G Apple iPhone

上一篇文章

【浪卡消息】天文台：6時至8時考慮改發三號強風信號　港股全日停市（附港股交易安排）

下一篇文章

【內銀讓利】中銀保監擬放寬「讓利」指標　大型內銀第三季盈利跌幅望收窄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
【中芯股價】中芯國際飈逾一成　N+1晶片流片測試獲通過
【中芯股價】中芯國際飈逾一成　N+1晶片流片測試獲通過
【恒指夜期】夜期收市升27點　阿里巴巴美高見300港元（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升27點　阿里巴巴美高見300港元（不斷更新）
【iPhone稀土】向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......
【iPhone稀土】向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......
【浪卡消息】天文台：6時至8時考慮改發三號強風信號　港股全日停市（附港股交易安排）
【浪卡消息】天文台：6時至8時考慮改發三號強風信號　港股全日停市（附港股交易安排）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）