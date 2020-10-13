【iPhone12】新iPhone即將登場　 蘋果股價會否見光死？

▲ iPhone 12將帶動換機需求，大摩在發布會前夕先行唱好蘋果。

蘋果（Apple）將於10月13日周二（香港時間14日周三凌晨1時）舉行蘋果發布會，市場預期蘋果將會發布一系列iPhone 12手機以及其他產品。蘋果周一股價率先炒上，股價飈升近6.4%，收報124.4元，為自7月31日以來最大升幅。然而，盤點歷史數據，新iPhone 發布當日，蘋果股價是「見光死」居多。

市傳iPhone 12配置及價錢

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今晚的發布會中，首部5G版iPhone成市場焦點。分析相信，新iPhone 將帶動換機需求。大摩此前已率見唱好，將蘋果2021年的收入及盈利預期上調2%，該行分析師稱繼續看好蘋果股票，預期全球iPhone需求強勁，將推動蘋果股票跑贏大市。

發布產品 發布日期 發布當日股價表現(%) 發布後1個月股價表現(%) 發布後2個月股價表現(%) iPhone 06/29/07 0% +19.3% +5.2% iPhone 3G 07/11/08 -2.3% +0.6% -11.6% iPhone 3GS 06/19/09 +2.7% +8.8% +18.0% iPhone 4 06/24/10 -0.7% -3.4% -10.8% iPhone 4S 10/14/11 +3.3% -10.1% -9.9% iPhone 5 09/21/12 +0.2% -12.9% -19.8% iPhone5S、5C 09/20/13 -1.0% +8.9% +19.0% iPhone6、6Plus 09/09/14 -0.4% +3.1% +11.3% iPhone6S、6S Plus 09/09/15 -1.9% +1.8% +9.5% iPhone7、7Plus 09/07/16 +0.6% +5.3% +1.9% iPhone8、8Plus、X 09/12/17 -0.4% -3.0% +8.6% iPhoneXR、XS、XS Max 09/12/18 -1.2% +0.5% -12.2% iPhone11、11 Pro、11Pro Max 09/10/19 +1.2% +6.2% +20.1%

根據歷史數據，蘋果發布新iPhone當日，股價7跌5升，1持平，股價「見光死」居多，部分原因是市場藉新產品推出先行炒上，再趁好消息出貨。因此，姑勿論iPhone 的功能、升級有沒有驚喜，股價下跌的機會是較上升多。惟值得留意，蘋果股價經歷上月大幅調整後，即使周一急彈，距上月高位137.98美元仍低近一成。10月至今，蘋果股價僅升逾7%，與之前經驗有不同。另外，在新iPhone發布1個月及2個月， 蘋果的股價則是升多跌少。若投資者看好新iPhone 12，不妨先行部署。

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編輯：吳敏芳