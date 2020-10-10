【iPhone12】新iPhone下周登場　 參考歷史數據蘋果股價見光死還是有轉機?

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【iBond 2020】專家忠告iBond捧場客 仍須留彈藥抽螞蟻新股
蘋果（Apple）發布會下周舉行，iPhone 12料登場，首部5G版iPhone 成市場焦點。分析相信，新iPhone 將帶動換機需求。蘋果發布會前，大摩率見唱好，將蘋果2021年的收入及盈利預期上調2%，該行分析師稱繼續看好蘋果股票，預期全球iPhone需求強勁，將推動蘋果股票跑贏大市。然而，盤點歷史數據，新iPhone 發布當日，蘋果股價是「見光死」居多。
市傳iPhone 12配置及價錢
|發布產品
|發布日期
|發布當日股價表現(%)
|發布後1個月股價表現(%)
|發布後2個月股價表現(%)
|iPhone
|06/29/07
|0%
|+19.3%
|+5.2%
|iPhone 3G
|07/11/08
|-2.3%
|+0.6%
|-11.6%
|iPhone 3GS
|06/19/09
|+2.7%
|+8.8%
|+18.0%
|iPhone 4
|06/24/10
|-0.7%
|-3.4%
|-10.8%
|iPhone 4S
|10/14/11
|+3.3%
|-10.1%
|-9.9%
|iPhone 5
|09/21/12
|+0.2%
|-12.9%
|-19.8%
|iPhone5S、5C
|09/20/13
|-1.0%
|+8.9%
|+19.0%
|iPhone6、6Plus
|09/09/14
|-0.4%
|+3.1%
|+11.3%
|iPhone6S、6S Plus
|09/09/15
|-1.9%
|+1.8%
|+9.5%
|iPhone7、7Plus
|09/07/16
|+0.6%
|+5.3%
|+1.9%
|iPhone8、8Plus、X
|09/12/17
|-0.4%
|-3.0%
|+8.6%
|iPhoneXR、XS、XS Max
|09/12/18
|-1.2%
|+0.5%
|-12.2%
|iPhone11、11 Pro、11Pro Max
|09/10/19
|+1.2%
|+6.2%
|+20.1%
盤點歷史數據，蘋果發布新iPhone當日，股價7跌5升，1持平，股價「見光死」居多，部分原因是市場藉新產品推出先行炒上，再趁好消息出貨。因此，姑勿論iPhone 的功能、升級有沒有驚喜，股價下跌的機會是較上升多。然而，在新iPhone發布1個月及2個月， 蘋果的股價卻是升多跌少。若投資者看好新iPhone 12，不妨先行部署。
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編輯：吳敏芳