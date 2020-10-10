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【iPhone12】新iPhone下周登場　 參考歷史數據蘋果股價見光死還是有轉機?

即市財經 12:23 2020/10/10

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新iPhone 將帶動換機需求，大摩在發布會前夕先行唱好蘋果。

蘋果（Apple）發布會下周舉行，iPhone 12料登場，首部5G版iPhone 成市場焦點。分析相信，新iPhone 將帶動換機需求。蘋果發布會前，大摩率見唱好，將蘋果2021年的收入及盈利預期上調2%，該行分析師稱繼續看好蘋果股票，預期全球iPhone需求強勁，將推動蘋果股票跑贏大市。然而，盤點歷史數據，新iPhone 發布當日，蘋果股價是「見光死」居多。

市傳iPhone 12配置及價錢

 

發布產品 發布日期 發布當日股價表現(%) 發布後1個月股價表現(%) 發布後2個月股價表現(%)
iPhone 06/29/07 0% +19.3% +5.2%
iPhone 3G 07/11/08 -2.3% +0.6% -11.6%
iPhone 3GS 06/19/09 +2.7% +8.8% +18.0%
iPhone 4 06/24/10 -0.7% -3.4% -10.8%
iPhone 4S 10/14/11 +3.3% -10.1% -9.9%
iPhone 5 09/21/12 +0.2% -12.9% -19.8%
iPhone5S、5C 09/20/13 -1.0% +8.9% +19.0%
iPhone6、6Plus 09/09/14 -0.4% +3.1% +11.3%
iPhone6S、6S Plus 09/09/15 -1.9% +1.8% +9.5%
iPhone7、7Plus 09/07/16 +0.6% +5.3% +1.9%
iPhone8、8Plus、X 09/12/17 -0.4% -3.0% +8.6%
iPhoneXR、XS、XS Max 09/12/18 -1.2% +0.5% -12.2%
iPhone11、11 Pro、11Pro Max 09/10/19 +1.2% +6.2% +20.1%

盤點歷史數據，蘋果發布新iPhone當日，股價7跌5升，1持平，股價「見光死」居多，部分原因是市場藉新產品推出先行炒上，再趁好消息出貨。因此，姑勿論iPhone 的功能、升級有沒有驚喜，股價下跌的機會是較上升多。然而，在新iPhone發布1個月及2個月， 蘋果的股價卻是升多跌少。若投資者看好新iPhone 12，不妨先行部署。

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編輯：吳敏芳

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 5G Apple iPhone

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