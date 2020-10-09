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【網民熱話】施政報告即將出爐 網民期望每人派5萬

環球政經 17:56 2020/10/09

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施政報告即將頒佈，不少市民都希望政府能推出惠民措施，減低市民在逆市之下的壓力。有不少網民開始在網上討論，希望政府派錢。

【網民熱話】網友鼓勵不存錢  ：做月光族 15K已足夠【下一頁

有網民認爲上次派發$10,000現金不足夠，希望今次政府至少派發$50,000元，不過此論調一出，大量網民指駡他 不設實際，更指今次可能$5000元都沒有。

【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？ 網民：證明你有資格負債供樓【下一頁

派現金當然是相當吸引，但有部分網民則指，其實派現金的意義不大，不如實際幫助失業人士就業。不過有人則指，在別無他選下，有錢派當然比沒有好。其實派現金除了即使增加市民收入之外，也可以間接刺激消費意欲，只是成效也許不太夠力。

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責任編輯：翁嘉陽

 

 

 

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