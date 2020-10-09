【數字貨幣】日央行或明年試推數字貨幣　7國共識：不能取代實體貨幣

▲ 日本央行最快明年開始實驗試行數字貨幣，而且不排除尋求跨國央行合作。

日本央行今日（9號）發表有關央行數字貨幣研究報告，提及央行目前未有打算在坊間推行數字貨幣 （Central Bank Digital Currency，簡稱CBDC），但考慮到未來數字貨幣可能在全球普及，央行或最快明年實驗試行數字貨幣。

數字貨幣可分為「通用型」（General Purpose） 和僅供銀行間使用的「批發型」（Wholesale） 兩類。而日本央行今次計劃實驗的貨幣種類，是供大眾使用的「通用型」數字貨幣。

日央行表示，不排除未來會試行以數字貨幣進行跨境支付服務，並尋求與其他央行合作，合作進一步研究推行數字貨幣的相應配套。

英倫銀行：數字貨幣非各國央行競爭

全球7間央行（加拿大、歐洲、日本、瑞典、瑞士、英國、美國）和國際結算銀行（BIS）同日發表一份文件，統一定義數字貨幣的特點及其推行基本原則。

內容提到，目前7間央行之間並沒有共識決定是否要推行數字貨幣，但就一致同意推行數字貨幣時，必須確保數字貨幣不能夠取代實體貨幣。

對於中國目前正在試行數字人民幣，英倫銀行副總裁兼國際結算銀行支付委員會主席Jon Cunliffe回應時表示，沒有一家央行的數字貨幣會主宰整個世界，又不認為數字貨幣是各國央行之間的競爭。

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編輯﹕賴奕羚