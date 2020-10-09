  • 27°C
香港時間 : 20201009日 (五) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數字貨幣】日央行或明年試推數字貨幣　7國共識：不能取代實體貨幣

即市財經 19:04 2020/10/09

分享：

日本央行最快明年開始實驗試行數字貨幣，而且不排除尋求跨國央行合作。

日本央行今日（9號）發表有關央行數字貨幣研究報告，提及央行目前未有打算在坊間推行數字貨幣 （Central Bank Digital Currency，簡稱CBDC），但考慮到未來數字貨幣可能在全球普及，央行或最快明年實驗試行數字貨幣。

數字貨幣可分為「通用型」（General Purpose） 和僅供銀行間使用的「批發型」（Wholesale） 兩類。而日本央行今次計劃實驗的貨幣種類，是供大眾使用的「通用型」數字貨幣。

日央行表示，不排除未來會試行以數字貨幣進行跨境支付服務，並尋求與其他央行合作，合作進一步研究推行數字貨幣的相應配套。

英倫銀行：數字貨幣非各國央行競爭

全球7間央行（加拿大、歐洲、日本、瑞典、瑞士、英國、美國）和國際結算銀行（BIS）同日發表一份文件，統一定義數字貨幣的特點及其推行基本原則。

內容提到，目前7間央行之間並沒有共識決定是否要推行數字貨幣，但就一致同意推行數字貨幣時，必須確保數字貨幣不能夠取代實體貨幣。

對於中國目前正在試行數字人民幣，英倫銀行副總裁兼國際結算銀行支付委員會主席Jon Cunliffe回應時表示，沒有一家央行的數字貨幣會主宰整個世界，又不認為數字貨幣是各國央行之間的競爭。

相關文章﹕

【數字人民幣】人行數字貨幣研究所於上海成立金融科技公司 建貿易金融區塊鏈平台

中國擬推數字貨幣發展　將於28地作試點

【數字貨幣】四大國有行傳大規模測試數字貨幣App 憑電話號碼即可轉帳

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 https：//bit.ly/2EuPcIq

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

編輯﹕賴奕羚

經濟 數碼貨幣 人民幣 瑞士 歐洲 加拿大 日本 美國

上一篇文章

【新股IPO】首隻REITs ETF登場　入場費3900元、下周四上市

下一篇文章

Vanguard傳將210億美元資產退回予中國政府客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆　孖展731億超購227倍　國際配售已截飛
【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆　孖展731億超購227倍　國際配售已截飛
【螞蟻上市】螞蟻集團上市前或遭美國「封殺」　影響有幾大？IPO進程會否受阻？
【螞蟻上市】螞蟻集團上市前或遭美國「封殺」　影響有幾大？IPO進程會否受阻？
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【新股IPO】雲頂新耀1952追揸沽攻略　投資界料：升幅最多4成
【新股IPO】雲頂新耀1952追揸沽攻略　投資界料：升幅最多4成
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【新股IPO】雲頂新耀1952暗盤收市升3成　一手帳面賺約8000元（一表看清各交易場暗盤價）
【新股IPO】雲頂新耀1952暗盤收市升3成　一手帳面賺約8000元（一表看清各交易場暗盤價）