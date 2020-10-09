【港元定期存款】1年港元定存最高1.02厘　跑輸iBond兩厘包底息

港元存息暫呈減息浪，皆因熱錢續湧港，10月開局金管局已注入逾百億元，疊加市傳史上集資王螞蟻集團在港延後上市，或推遲至美國總統大選後，即11月中上旬才在港招股募資千億；適逢甫踏入10月首個交易周，本來已有6間港銀鬥減港元定期存款息率，如大新 （02356） 、招商永隆、集友及華僑永亨兩連減，專家預計，若螞蟻來港嘆慢板，相信銀行鬥放軟手腳，存息更易減難加。

專家料存息易減難加

本周港元存息格價，一面倒減息的銀行數目遠較加息多，除了以上4間中小行一減再減外，大眾銀行及建行亞洲亦削減不同存期利息。反觀，逆市「獨加」只有3間中小行，包括創興 （01111） 、交銀香港及大眾財務。

至於東亞 （00023） 則又加又減，頻密調整。雖然10行改動息率，但總覽全周短中長息榜，只有輕微改動。先說3個月年息，最矚目的是大新勁玩過山車，3個月短存由上周原本仍高見1.1厘，本周累計急劈0.6厘，至乍現0.5厘低位，頓失守三甲榜。

論及半年存息，大眾財務雖只略升0.05厘，新息率至重返1厘關，但已足以令該「財仔」重上冠軍榜，跟虛擬銀行天星（Airstar）及南商看齊，呈現「3頭馬車」（見表）。

那邊廂，長息方面，集友微削1年0.01厘，新息率至1.02厘。雖然如此，這中資行仍高踞1年期存息榜榜首，拋離第2位天星旗下的0.8厘。

可是，對比通脹掛鈎債券（iBond 2020 ）今年驟加「保底息」至兩厘，凸顯中長期定存息遠遠跑輸官債。僅3個月年息跑贏此定息產品，當中又以工銀亞洲的5.2厘，膺冠絕全城息率。不過，抽中iBond的手數有限，市場預期最多中3手，可投放的資金有限。

綜觀10月開局，恒生 （00011） 搶閘於上周四（10月1日）帶頭加短存，把3個月年息上調0.15厘，新息率至0.6厘，竟罕有跟半年及一年期看齊。惟對比相同存期的「高息王」，大行似追落後。

而阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市進程由快轉慢，投資界憧憬最快於9月底闖關，惜直至昨天（10月8日）上市委員會例會尚未聆訊。

金管局續接錢 銀行結餘急增

中國光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，熱錢續湧港，銀行水浸，復添有分析指，7間虛擬銀行上半年共蝕約8.5億元，在鬥燒錢下，相信難再鬥高息吸存，變相令傳統銀行毋須猛加定存息迎戰。

況且，金管局今年共接錢60次，合共約1,900億元，令下周二（10月13日）銀行總結餘急增至2,770.48億元；單以10月計已7度承接港元沽盤，涉及約135億元。顏劍文預計，最快或於年底前，總結餘有機會逼近3,000億元新關。

致富證券業務主管郭家安補充，若市傳在港籌資約1,356億元的螞蟻集團先A後H，押後在港上市步伐，可大大紓緩銀根狀況。即使10月23日開賣的iBond 2020，政府把發行總額由100億元加碼至150億元，但相信對市場的抽資壓力驟減。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

記者：曾桂芬

責任編輯︰陳楚源