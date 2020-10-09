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【iPhone12】iPhone 12 Mini及Pro Max版11月才發售　AirPods Studio、AirTags發布會不亮相

即市財經 18:09 2020/10/09

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【iPhone12】iPhone 12 Mini及Pro Max版11月才發售　AirPods Studio、AirTags發布會不亮相

蘋果公司Apple（美：AAPL）將於10月13日周二（香港時間14日周三凌晨1時）舉行蘋果發布會，外界預期蘋果除了會發布4款iPhone 12外，還會有一系列產品。爆料達人Jon Prosser最新於Twitter發文，發布一系列有關發布會的訊息。

爆料達人Jon Prosser獲得有關蘋果發布會產品最新的訊息

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iPhone 12消息︰ 

- iPhone 12及iPhone 12 Pro將於10月16日預訂，23日門店有售。

- 6.1吋的iPhone將先推出，iPhone 12 Mini及iPhone 12 Pro Max則於11月推出。

- 消息指iPhone 12 Mini價格由649美元（64GB版本）起跳。

iPhone 12傳聞外型曝光

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搶先看iPhone 12共4款機型售價，可見【下一頁】

AirPods Studio消息︰

- 消息指頭戴式耳機AirPods Studio要到10月20日才能成完量產；最新消息指，AirPods Studio將不會於下周的發布會亮相。AirPods

- Studio售價599美元；另會有運動型版本，售價350美元。

AirPods Studio貴價版渲染圖

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【iPhone12】爆料達人Jon Prosser︰AirPods Studio耳機未量產　會否亮相存疑（附圖）

【iPhone12】新iPhone發布在即　蘋果下架非自家品牌耳機喇叭

AirTags消息︰

- AirTags為藍牙追蹤裝置，可與iPhone配對，幫助用戶追蹤隨身物品位置。消息指，AirTags將於2021年3月才會發布及推出。

Apple Event│iPhone12以外還有甚麼？　蘋果發布會「邀請函」話你知

【iPhone12】iPhone 12下周登場 大摩率先唱好蘋果 上調全年出貨量、盈利預測

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責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone AirPods

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