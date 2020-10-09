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【種族歧視】美國司法部起訴耶魯大學　涉招生時歧視亞裔及白人

環球政經 18:17 2020/10/09

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種族歧視問題成為今年的熱門議題，美國司法部當地時間周四（８日），控告耶魯大學（Yale University）在招生時歧視亞裔及白人申請者，違反了人權法。

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FBI拘捕十三人 不滿防疫措施策劃綁架密歇根州州長【下一頁

美國司法部在康涅狄格州（Connecticut）紐黑文（New Haven）聯邦法院提出訴訟，表示耶魯大學的做法違反1964年人權法第6條。司法部指，耶魯大學亞裔美籍和白人申請者的錄取機率，通常為非裔申請者的的八分之一至四分之一。

耶魯大學每年都會獲得聯邦政府得資金，當中包括由美國衛生及公共服務部提供每年超過6.3億美元的資助。大學必須遵守有關人權法才可以獲得資助。

耶魯大學校長Peter Salovey表示，耶魯大學並沒有歧視任何族裔的申請者，不會因為毫無根據的指控而更改入學政策。

 

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責任編輯：楊子瑩

歧視 大學 人權 耶魯大學 康涅狄格 美國 美國司法部

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