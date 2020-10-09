探索太空奧秘 科學家發現24個適合人類移居星球

科學期刊《Astrobiology》日前刊登文章，指科學家發現了24個適合人類移居的星球。

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團隊表示，過往科學家專注於尋找與地球一模一樣的行星，容易忽略其實存在一些更適合生命誕生的星球。所以本次的研究並非如過往般尋找與地球相同的行星，而是搜尋與地球一樣具備條件有利生命延續及繁衍的行星。

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團隊以地球為研究藍本，發現熱帶地區生物較活躍，所以他們目標尋找潮濕和暖的行星。最後團隊在太陽系中已知的4500個行星，挑選了其中24個列為適合人類移居星球，所有行星都距離地球超過100光年。而其中一個適合的候選星球，距離人類大約 3,000 光年，體積幾乎是地球的 2 倍，科學家相信更大的表面積也可能為生命的發展提供更大的空間。

科學家又指出，隨著太空望遠鏡的技術進步，鎖定若干行星作研究對象也變得越來越重要。但同時須注意不要被困在尋找第二個移居星體，而忽略可能存在更適合生活的行星。

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