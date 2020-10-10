  • 29°C
香港時間 : 20201010日 (六) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？

即市財經 12:30 2020/10/10

分享：

滙豐股東基礎龐大，除了一般散戶還有巨型的機構投資者都是其股東，連帶打工仔的強積金基金亦有投資於滙豐。

滙豐（00005）月底公布第3季績，初步綜合券商預測，今年一直拖累盈利的撥備水平似乎已經見頂，但投資者更關注的，可能是滙豐何時恢復派息。初步統計，目前僅高盛最樂觀，預期滙豐明年初會恢復分派每股0.1美元末期息。但到底重啟派息機會有幾大？

滙豐停派息不但是歷來首次，亦因滙豐股東數目龐大，覆蓋一般散戶還有巨型機構投資者而引起牽然大波。進一步講，其實滙豐派不派息幾乎與每個港人都有關，因為不少強積金基金均有投資於滙豐，可以說是關乎到每個打工仔的血汗錢。

滙豐3大不利因素：低息、停派息、中美磨擦

滙豐今年股價累挫48%，券商歸究3大致命傷—低息環境、復派股息仍不明確、中美地緣政治風險升溫。

股價低迷，仍然持貨的投資者唯一寄望滙豐早日恢復派息。但在摩通、高盛、摩根士丹利及瑞銀4間券商當中，目前僅高盛預期，滙豐最快明年初復派本年度末期息，料每股派0.1美元，金額與以往首3季中期息相若。

高盛：料明年初重啟派息  惟全年股息或大不如前

即使重啟派息，但慷慨程度或大不如前。高盛預測，滙豐2021年及2022年的全年股息，將由以往每年0.51美元，分別減至0.3美元及0.4美元，減幅達到41%及22%。

但無論如何，滙豐明年到底能否派息，最終仍然要取決於英倫銀行的監管決定。

亦正基於滙豐不但業務前景不容樂觀，股息政策仍都充斥不確定性，證券界普遍均認為目前未宜「撈底」。摩根大通直指，特別是貢獻集團盈利超過9成的中港業務，繼續受地緣政治風險影響，明言偏好渣打 （02888） 多於滙豐。

滙豐昨日收報31.45元，微升0.16%，成交6.5億元。滙豐股價早前失守28元的世紀供股價後，大股東平保（02318）斥資逾3億元撈底，托住滙豐股價重上30元關。

相關文章：

【滙豐股價】大摩下調滙豐及渣打目標價　滙豐第三季稅前盈利料插6成

【MPF】滙豐：明年中前簡化分階段提取強積金流程　研推REITs主題基金

【滙豐股價】滙豐急升4%收報31元 拜登當選或有利銀行股？

【滙豐股價】外電：平保增持滙豐出於財務因素而非政治因素

 

香港股票 本地銀行股 滙豐控股（00005） 美元 見頂

上一篇文章

【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市

下一篇文章

【iBond 2020】專家忠告iBond捧場客 仍須留彈藥抽螞蟻新股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團上市步伐滬快港慢　避開美國大選亂市僅餘一周機會
【螞蟻上市】螞蟻集團上市步伐滬快港慢　避開美國大選亂市僅餘一周機會
【iPhone12】iPhone 12下周登場 大摩率先唱好蘋果 上調全年出貨量、盈利預測
【iPhone12】iPhone 12下周登場 大摩率先唱好蘋果 上調全年出貨量、盈利預測
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【恒指夜期】夜期收市升177點　騰訊ADR阿里巴巴ADR升近2%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升177點　騰訊ADR阿里巴巴ADR升近2%（不斷更新）
【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆　孖展731億超購227倍　國際配售已截飛
【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆　孖展731億超購227倍　國際配售已截飛
【阿里巴巴】阿里巴巴創新高　郭台銘旗下鴻海再減持　獲利9.3億元賺1.8倍
【阿里巴巴】阿里巴巴創新高　郭台銘旗下鴻海再減持　獲利9.3億元賺1.8倍