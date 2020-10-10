【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？

▲ 滙豐股東基礎龐大，除了一般散戶還有巨型的機構投資者都是其股東，連帶打工仔的強積金基金亦有投資於滙豐。

滙豐（00005）月底公布第3季績，初步綜合券商預測，今年一直拖累盈利的撥備水平似乎已經見頂，但投資者更關注的，可能是滙豐何時恢復派息。初步統計，目前僅高盛最樂觀，預期滙豐明年初會恢復分派每股0.1美元末期息。但到底重啟派息機會有幾大？

滙豐停派息不但是歷來首次，亦因滙豐股東數目龐大，覆蓋一般散戶還有巨型機構投資者而引起牽然大波。進一步講，其實滙豐派不派息幾乎與每個港人都有關，因為不少強積金基金均有投資於滙豐，可以說是關乎到每個打工仔的血汗錢。

滙豐3大不利因素：低息、停派息、中美磨擦

滙豐今年股價累挫48%，券商歸究3大致命傷—低息環境、復派股息仍不明確、中美地緣政治風險升溫。

股價低迷，仍然持貨的投資者唯一寄望滙豐早日恢復派息。但在摩通、高盛、摩根士丹利及瑞銀4間券商當中，目前僅高盛預期，滙豐最快明年初復派本年度末期息，料每股派0.1美元，金額與以往首3季中期息相若。

高盛：料明年初重啟派息 惟全年股息或大不如前

即使重啟派息，但慷慨程度或大不如前。高盛預測，滙豐2021年及2022年的全年股息，將由以往每年0.51美元，分別減至0.3美元及0.4美元，減幅達到41%及22%。

但無論如何，滙豐明年到底能否派息，最終仍然要取決於英倫銀行的監管決定。

亦正基於滙豐不但業務前景不容樂觀，股息政策仍都充斥不確定性，證券界普遍均認為目前未宜「撈底」。摩根大通直指，特別是貢獻集團盈利超過9成的中港業務，繼續受地緣政治風險影響，明言偏好渣打 （02888） 多於滙豐。

滙豐昨日收報31.45元，微升0.16%，成交6.5億元。滙豐股價早前失守28元的世紀供股價後，大股東平保（02318）斥資逾3億元撈底，托住滙豐股價重上30元關。

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