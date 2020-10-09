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【人物專訪】黃金商場起步由砌機員到CEO 軟件開發商集信羅耀宗

環球政經 17:49 2020/10/09

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現在小小年紀已經可以報班學寫電腦程式，有人甚至在網上自學。但30多年前電腦未普及，要學寫電腦程式可以點學？軟件開發商集信的CEO羅耀宗在他12、13歲已經擁有自己的電腦，但那時候是80年代初，個人電腦只是剛剛興起，對一般家庭而言，實屬奢侈品，而羅耀宗家境非富有。

今日講起這件陳年舊事，70後羅耀宗印象最深刻的是，阿媽在深水埗黃金商場講價的一幕：「那部電腦要3000元，我阿媽講價講到牙血都出埋！」他一家住砵蘭街舊樓，母親雖然是老闆，但只是開小店賣牛仔褲，最多來幫襯的是工廠妹。3000大元要賣出幾十條件仔褲，當時白領月薪也不過4000、5000元。做仔的還記得：「阿媽講講下價，突然話要去廁所，其實是去後樓梯數錢，睇下銀包夠不夠錢，好『掹掹緊』。」

相信當時「咬住牙根」俾錢、也不知電腦為何物的阿媽，從沒想過這部電腦竟然成就了阿仔的未來。講到迷上電腦，其實是由阿媽而起，「當時阿媽有個朋友開店賣電腦，她帶我去玩，這是我第一次接觸電腦，很新鮮，玩足一日唔捨得走，電腦那個畫面好吸引我，自此經常嚷着要買電腦。」於是出現阿媽講價買電腦的一幕。

那個年代未有Coding課程，更不可能「求教」於「Google大神」。羅耀宗當年的電腦知識來源，就只有深水埗黃金商場的電腦書店，他經常在店中「打書釘」。當年有一本電腦雜誌，內裹有個專欄，教人編寫電腦程式，羅耀宗成為這個專欄的忠實讀者，「作者會分享他寫的程式，我便跟住學，自己試下寫。」

他迷上寫程式，是因為覺得在電腦寫出來的程式演譯到自己的想法，因此一直就很有動力去學好它，而他編寫程式的水平，直至他上中四學校有電腦科，才知自己原來已經有點「功力」，「堂上教的都是很基本，我已經全部懂了，那時候才知道自己已經學得很深入。」後來他還參加學界的程式設計比賽，憑着一個計數遊戲，得了優異獎。

只有電腦科成績亮麗的羅耀宗，中學畢業後未能升上預科，他到黃金商場應聘砌電腦學師，是店內最基層的一員。做砌機仔兩個月後，羅耀宗卻被「躍升」為半個程式編寫員。算是入行做程式員，加入軟件行列。

羅耀宗入行砌電腦到寫程式的年代，「食正」公司轉型用電腦的大趨勢。過去公司「三寶」，分別是計數機、打字機及Fax機（傳真機），近90年代被桌上電腦取替，連本地港中小企也開始轉用電腦，用來做基本的會計、儲存買賣資料等。於是巿場出現很多相應提供會計系統以致硬件、提供一條龍服務的電腦公司，黃金商場正是這類電腦公司的集中地。這些電腦公司規模不大，人手少，人人都是「一腳踢」樣樣都要做，倒成為「少林寺」，由寫程式到做生意的「練功地」。在黃金商場的三年間，羅耀宗由砌機學師升為店長。

 

摘錄自第676期《iMoney》Focus封面故事。

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撰文：鄭靜珊

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