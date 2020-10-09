【Flycation】HK Express「環港遊」航班　票價388元起

▲ HK Express「環港遊」航班＃UOFlycation的機票，已於即日（9日）下午五時正式發售。（HK Express提供圖片）

HK Express早前宣布將推出「環港遊」航班 ，最新詳情終於出爐！有關的＃UOFlycation航班的機票，已於即日（9日）下午五時正式發售。

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HK Express之＃UOFlycation航班，於2020年11月1日、7日及8日出發，票價由港幣388元起，票價未包括附加費和其他額外收費。有興趣人士可於官方網站、手機應用程式或指定的旅行社訂購機票。

#UOFlycation 航班時間 日期 航班編號 出發時間 抵達時間 2020 年 11 月 1 日，星期日 UO1800 下午 2 時 30 分 下午 4 時 2020 年 11 月 7 日，星期六 2020 年 11 月 8 日，星期日

#UOFlycation飛行體驗將由香港國際機場的登機閘口開始。HK Express將會向每一位旅客大派禮品包，內含多份來自韓國、日本和泰國等HK Express各個航點的特色禮物。登機後，旅客更可一邊參加有獎遊戲。

在整個旅程中，旅客需配合HK Express推行的一系列預防措施，當中包括保持適當的社交距離及全程必須配佩戴口罩。與此同時，HK Express亦會加強機艙消毒程序、量度旅客體溫及採用高效濾網等。

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責任編輯：蘇穎琪