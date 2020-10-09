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【ESG】滙豐制訂新減排目標　加碼預留7.8萬億供可持續發展項目

即市財經 17:11 2020/10/09

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滙豐集團宣布一系列新的「零碳」目標。

市場對可持續投資的關注日增，不少企業先後將環境、社會及企業管治（ESG）原則納入日常營運及業務。滙豐 （00005） 最新宣布一系統新的「零碳」目標，同時加碼為未來10年的可持續發展項目，預留最多1萬億美元融資及投資額度。

滙豐指，為配合全球多國在《巴黎協定》訂立的目標，認為有必要加大支持的力度，因此公布多項新「零碳」目標，包括未來10年為可持續發展項目，預留最多1萬億美元（折合約7.8萬億港元）的融資及投資額度，較2017年訂立在2025年前預留1,000億美元大幅增加。

截至2019年底，滙豐集團已經向可持續發展項目，投入524億美元的融資及投資額度。

滙豐集團行政總裁祈耀年表示，踏入「零碳」新時代，必須加快建設更健康、抗逆力更高，以及更可持續的未來。今天公布幾項「零碳」目標，反映集團對氣候變化議題的重視，並承諾與客戶攜手建設低碳排放的經濟。

滙豐最新「零碳」目標

  • 2050年前，融資及投資組合達到「零碳」，並在2030年達至銀行營運及供應鏈「零碳」
  • 未來10年為可持續發展項目預留7,500億至1萬億元融資及投資額度
  • 今年8月成立的HSBC Pollination Climate Asset Management將成為專責小組，投資1億美元在清潔能源範疇
  • 承諾撥出1億美元作為慈善捐款，支持應對氣候變化的創新解決方案、再生能源、環境相關的可持續發展項目

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