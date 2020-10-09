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【買樓理財】大圍站上蓋「柏傲莊I」最平630萬　投資自住首選？（附一至三房入場價）

股樓投資 18:10 2020/10/09

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新世界（00017）大圍站上蓋「柏傲莊I」公布首張價單，涉及180伙單位，以最高折扣計，入場費628.9萬元。項目將於明日（10月10日）開放示範單位及收票，最快下周開售。

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新世界發展營業及市務部總監黃浩賢多番強調，雖然項目定價略高同系溱岸8號近期二手，但仍對項目銷情有信心。他解釋說，項目挾屯馬綫通車及東鐵綫雙綫優勢，而且設有大型商場。 

美聯物業住宅部行政總裁布少明說，項目首批單位以吸引價登場，一房入場折實僅逾600萬元，料掀起搶購潮，吸引自用及投資客入市，又預計落成後，呎租可達約60元水平，回報率約3厘。 他續說，項目將於周末開放示範單位，勢吸納大批客源及凍結購買力，故各區二手屋苑預約睇樓活動亦受影響。 

【示範單位】柏傲莊I兩房單位　間隔四正實用？【下一頁

【示範單位】柏傲莊I三房單位　間隔好使好用?【下一頁

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目位於大圍站上蓋，交通四通八達，未來亦會有大型商場，配套相當完善，認為發展商相當克制，開價貼近同區二手。他續說，同期一手供應不多，變相令項目有少許「獨市」優勢，相信首批單位「一Q清枱」應沒問題。

三房一套示範單位

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三房一套+儲物室示範單位

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兩房示範單位

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撰文 : 黃卓賢

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