【都市診療室】及早診治甲狀腺癌治癒率高

甲狀腺是人體重要的器官，負責分泌甲狀腺素去維持新陳代謝和肌肉控制等功能，但亦有不少疾病與此器官有關，例如甲狀腺癌。當中，女士特別要提高警覺，因為女士的發病率較男士高，發病年齡亦較男士早。

女性所佔比例較高

一旦患有甲狀腺癌中最常見的乳頭狀癌，發病年齡更可推前至20至45歲。患者通常會頸部出現腫塊，肥胖者可能較難察覺。幸而，甲狀腺癌是最有機會治癒的癌症之一，主要治療方法是切除甲狀腺，及早發現更有機會不用切除全部甲狀腺，患者不應諱疾忌醫。

甲狀腺癌是本港最常見的內分泌系統癌症，每年有約800宗新症。香港癌症資料統計中心的資料顯示，2017年甲狀腺癌是本港常見癌症第十位，當中女性所佔比例較高，與男士相比，發病比例為3.8比1。

自2003年起，女士的發病率更有明顯增長趨勢；發病年齡約50歲，較男士的57歲早。雖然如此，女士的死亡對發病比僅約5%，低於男士的15%。

甲狀腺癌主要分四類，最常見的是「乳頭狀癌」，佔所有病例的八至九成，但整體而言病人對治療的效果較理想；最嚴重的則是「未分化型甲狀腺癌」，發病年齡通常為60歲以上的長者，多數患者確診後存活不到一年。然而，甲狀腺癌的成因至今未明，只知有家族病史或曾曝露在輻射中會增加風險。

手術切除最為有效

甲狀腺癌患者通常會摸到頸部有腫塊；晚期可能因腫瘤壓到返喉神經、食道和氣管等，出現頸痛、聲音沙啞、吞嚥困難和呼吸困難等症狀。早期的患者則由於腫瘤細小，或患者身形肥胖而難以察覺。隨着醫學進步，不少人即使沒有症狀，亦能透過超聲波、電腦掃描或正電子掃描等方法發現，現時四成新症均屬早期癌症。

抽針確診的方式亦有進步，以往醫生要摸着硬塊抽組織，現時可透過超聲波影像「看着」抽針，提升準確度。甲狀腺癌是以根治為治療目標，目前，手術切除是最有效的方法，一旦腫瘤較大，便需將兩邊的甲狀腺全部切除。整體手術風險較低，但有機會令甲狀腺後面的副甲狀腺受損，令身體缺乏鈣質，容易抽筋；患者亦須每日服用甲狀腺荷爾蒙補充劑，以彌補失去的甲狀腺分泌功能。

不過，若能及早在早期確診，癌細胞只有一粒，並小於2厘米，同時沒有侵蝕或擴散至其他位置，患者可考慮只切除部分或一半甲狀腺，患者最快可即日出院，之後定期監察。要留意的是，待傷口穩定後，患者應進行適量的頸部運動，減少因為疤痕增生而導致頸部過緊的情況。