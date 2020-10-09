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【空中暢遊】HK Express香港快運「環港遊」開賣　連稅票價528元起

環球政經 17:29 2020/10/09

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HK Express（香港快運）早前宣布推出「環港遊」，讓港人在空中欣賞香港美麗景。稱為「#UOFlycation」的「環港遊」機票剛於今天（10月9日）下午5時正式發售，票價由港幣388元起。旅客可透過HK Express官方網站、手機應用程式或指定的旅行社訂購機票。

航班下午5時開賣，記者到HK Express官方網站嘗試訂票，找到11月1日出發的388元機票，連同機場建設費90元、香港機場旅保安費50元，實際最低要528元才可參與今次歷時1.5小時的「環港遊」。

記者在5時剛開賣時仍找到388元機票。

惟記者於5時半左右再查詢，已找不到388元最低票價，11月1日的航班票價568元，11月7日及8日的航班均索價668元。

記者在5時半再查看，只找到568元及668元的機票。

每位旅客獲派禮品包

三個航班於2020年11月1日、7日及8日下午2時30分出發，下午4時抵達，航程1.5小時。

HK Express表示，「#UOFlycation」飛行體驗由香港國際機場的登機閘口開始，該公司將會向每一位旅客派發禮品包，內含多份來自韓國、日本和泰國等HK Express各個航點的特色禮物，該公司表示希望能藉此一解港人「思鄉」之愁，讓港人再三回味舊日出遊的好時光。登機後，旅客可一邊參加有獎遊戲，一邊欣賞香港的美麗景緻，放鬆身心。

HK Express又表示，在整個「#UOFlycation」的旅程中，HK Express為保障旅客安全與健康推行一系列預防措施，當中包括保持適當的社交距離及全程必須配佩戴口罩。與此同時，HK Express亦會加強機艙消毒程序、量度旅客體溫及採用能有效殺死空氣中99.7%病毒的HEPA高效濾網等。

 

 

 

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責任編輯：葉卓偉

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