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【百佳賣SIM】百佳夥3香港出儲值卡SoSIM　30日50GB任用數據　指定社交程式額外50GB數據

理財智慧 20:26 2020/10/09

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百佳「踩過街」賣Sim卡？百佳宣布，夥拍3香港推出任用數據儲值卡「SoSIM」，於指定百佳分店發售，每張售33元，提供30日50GB任用數據、額外50GB社交數據、晚上11時至早上7時任用數據及10,000分鐘本地通話時間。

「SoSIM」插卡即上網，提供提供30日50GB任用數據，首50GB速度為42Mbps，其後任用高達128Kbps。而額外50GB社交數據，適用於5個社交媒體應用程式：Facebook、 Instagram、 WhatsApp、 LINE及WeChat 。另外於晚上11時至早上7時任用數據，速度可達7.2Mbps。

MoneyBack易賞錢會員購買SoSIM儲值卡及增值券，更可享10倍易賞錢積分，推廣期至2021年12月31日止。

出售SoSIM儲值卡的指定分店：

  • 沙田第一城百佳
  • 天水圍嘉湖銀座百佳
  • 青衣長發邨百佳
  • 愉景灣FUSION
  • 調景嶺都會駅FUSION
  • 元朗廣場FUSION
  • 馬鞍山廣場TASTE
  • 東涌東薈城TASTE
  • 樂富廣場FUSION
  • 金鐘統一中心FUSION

 

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責任編輯：葉卓偉

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