【百佳賣SIM】百佳夥3香港出儲值卡SoSIM　30日50GB任用數據　指定社交程式額外50GB數據

百佳「踩過街」賣Sim卡？百佳宣布，夥拍3香港推出任用數據儲值卡「SoSIM」，於指定百佳分店發售，每張售33元，提供30日50GB任用數據、額外50GB社交數據、晚上11時至早上7時任用數據及10,000分鐘本地通話時間。

「SoSIM」插卡即上網，提供提供30日50GB任用數據，首50GB速度為42Mbps，其後任用高達128Kbps。而額外50GB社交數據，適用於5個社交媒體應用程式：Facebook、 Instagram、 WhatsApp、 LINE及WeChat 。另外於晚上11時至早上7時任用數據，速度可達7.2Mbps。

MoneyBack易賞錢會員購買SoSIM儲值卡及增值券，更可享10倍易賞錢積分，推廣期至2021年12月31日止。

出售SoSIM儲值卡的指定分店：

沙田第一城百佳

天水圍嘉湖銀座百佳

青衣長發邨百佳

愉景灣FUSION

調景嶺都會駅FUSION

元朗廣場FUSION

馬鞍山廣場TASTE

東涌東薈城TASTE

樂富廣場FUSION

金鐘統一中心FUSION

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉