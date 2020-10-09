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【特朗普確診】特朗普讚雞尾酒療法有效 患者急切求試

環球社會熱點 16:57 2020/10/09

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美國總統特朗普出院後，聲稱使用雞尾酒抗體療法有效治療新冠肺炎。

美國總統特朗普確診新冠肺炎，出院後聲稱有使用雞尾酒抗體療法，有效治療新冠肺炎。雖然療法仍處於試驗階段未證實有效，但有參與試驗的醫生表示，目前有更多新冠肺炎患者要求試藥，希望透過雞尾酒療法治愈新冠肺炎。

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特朗普料迅速康復 美媒指靠3藥齊下 【下一頁】

美媒報道，特朗普（Donald Trump）治療時用到3種療法，包括生物科企Regeneron的雞尾酒抗體療法、抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）和皮質類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）。

休斯敦衛理公會醫院研究網絡負責人Dirk Sostman指，特朗普稱讚雞尾酒療法有效後，相關療法的需求大增，目前有更多患者要求試用雞尾酒療法。

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特朗普稱被陣亡美軍家屬傳染 曾擁抱親吻 【下一頁】

Regeneron的雞尾酒療法REGN-COV2，於今年6月開始臨床測試，仍未獲同行評審。療法目前仍處於臨床測試階段，但Regeneron宣布已向美國食藥局提交藥物緊急使用授權申請，如獲批准將可提供給非測試者使用。

有部分醫生對使用雞尾酒療法感到憂慮。密歇根州醫院急症室醫生戴維森（Rob Davidson）表示，療法仍缺乏足夠研究，難以證實有效治療新冠肺炎。

Dirk Sostman也表示在未有進一步數據支持有效的情況下，應對廣泛使用雞尾酒療法持謹慎態度，更憂慮當局會對監管機構施壓，影響這些機構的審批過程。

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責任編輯：鄭錦玲

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