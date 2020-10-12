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【新股IPO】第一服務2107今（12日）起招股　入場費6212元（第二版）

即市財經 09:11 2020/10/12

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第一服務將於10月12日招股。

第一服務 （新上市編號：02107） 將於周一（12日）招股。從事物業管理服務的第一服務計劃發售2.5億股，招股價介乎1.86元至2.46元，一手（2500 ）股，入場費6212元，集資最多6.15億元。第一服務將於下周四（15日）截止招股，預期10月22日掛牌。獨家保薦人為海通。　

第一服務聯席首席執行官兼總經理劉培慶表示，公司過去3年非住宅業務收入有所遞增，他冀望未來透過市場拓展，增加該板塊收入比例至10%或15%。

此外，他表示來自第三方的在管面積比例以快速增長，項目並非收購得來，主要靠投標，又料於2022年至2023年集團來自母公司當代置業 （01107） 在管面積比例，減至三分之一。

公司將於下周一招股，與同業卓越商企服務 （新上市編號：06989） 「撞期」，集團表示，對公司招股有信心，公司在管項目集中一線城市，並具有綠色建築管理優勢，即使有同業同期招股亦不擔心會被分薄。

第一服務業務主要分為三大板塊，分別為物業管理服務、綠色人居解決方案、增值服務，其物業管理服務為集團主要收入來源。

截至今年首4個月，集團純利按年下跌7.7%至1552萬元（人民幣，下同）；收入按年增10.3%至2.25億元。截至去年全年，純利則按年增52%至7729萬元；收入按年增26%至6.25億元。

集團集資所得約50%用於尋求戰略或投資物業管理公司；20%用於投資能源運維項目及取得能源運維權；5%將用於研發綠色科技；10%用於提升公司的信息技術系統及發展智慧社區；約5%將用於吸引及培養人才；約10%將用於一般業務營運及用作營運資金。

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