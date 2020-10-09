【阿里巴巴】阿里巴巴創新高　郭台銘旗下鴻海再減持　獲利9.3億元賺1.8倍

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【零售寒冬】包浩斯第二財季港澳同店銷售跌53% 季內關27間店
阿里巴巴股價創293元新高，阿里巴巴美股亦創302.3美元新高（折算292.85港元），即見大戶獲利消息，台灣富商郭台銘旗下鴻海（台：2317）公布，再減持阿里巴巴 （09988） 持股，獲利逾1.2億美元（約9.3億港元）。鴻海公布，於周四（8日）出售阿里巴巴63萬股美國預託股份（ADS，相當於504萬股普通股），每股作價295.84美元，總交易額1.86億美元。以上述資料計算，鴻海成本價約6565萬美元，累計回報1.8倍。
交易完成後，鴻海持股阿里巴巴比例降至0.02%。阿里巴巴於周五港股時段，曾最高見293元，尾市轉跌，全日挫1.17%，收報286.2元，成交64億元。
鴻海解釋，出售阿里巴巴持股目的為實現投資。據鴻海公告，公司目前持股63萬股阿里巴巴ADS，市值約14.4億港元。
富士康創投控股去年12月出售阿里巴巴，當時交易總金額達2.73億美元，獲利1.33億美元，持股比例剩0.05%。
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編輯：陳華