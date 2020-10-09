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本港消費者信心指數5項皆跌 城大調查: 買樓獲最低分

理財智慧 17:59 2020/10/09

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香港城市大學公布2020年第3季度的兩岸及港澳消費者信心指數調查報告，本港消費者整體指數錄得57.4分，較次季下跌13.3%，按年則上升8.7%，是自2008年第3度以來第三低水平，亦接近2020年第一季度錄得第二低水平的55.3分。

調查指，本港消費者信心指數涵蓋5大方面，包括購買房屋、投資股票、生活(消費)狀況、就業狀況及物價狀況，均在71分以下，顯示港人對市場仍欠缺信心。尤其在置業方面，港人整體信心為46.5分，較上季大跌20.8%；對目前置業則為45.8分，較上季下降19.9%；未來三個月購買則為47.0分，較上季下降21.3%。

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其次為就業狀況，整體錄得52.9分，較上季下跌12.3%，較按年同期下跌2.8%；對目前就業為45.5分，較次季下跌3.6%；對未來三個月則為57.8分，較上季跌16.2%。

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對生活(消費)狀況方面整體信心指數為71.0分，是5項指數中得分最高，但較次季仍跌13.2%，較去年同期上升18.5%；對目前狀況的信心為77.5分，較上季跌12.2%；對未來三個月為66.7分，較上季下跌13.8%。調查指，雖然這方面的指數是得分最高，但仍然有明顯下降的情況，顯示市民對預期生活狀況未能回復信心。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

香港城市大學 消費者信心指數 就業

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