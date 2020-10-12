【法律迷思】人壽保險之法律運作

保險能為自己及家人帶來一份安心，可以為生活中的突發事故或其他風險提供財務保障。市面上有不同種類的保險，但大致上可分成兩類：人壽保險及一般保險。簡單而言，人壽保險會在受保人離世後向受益人一次過支付一筆款項或定期賠償；至於一般保險則會提供除了身故外的損失保障，例如事故導致的人身傷害或資產受損。

每人所需的保障皆有不同，因此在購買保險前最需要考慮自己的需要，包括自己的家庭角色、經濟狀況等。作出任何決定前，投保人須充分評估個人情況及仔細閱讀條款，特別留意保單中的除外責任。

為家人提供經濟保障

人壽保險的目的是在投保人身故後為家人或受供養人提供財務保障，尤其適合屬於家中經濟支柱的投保人。香港常見的壽險保單包括定期壽險、終身壽險和儲蓄壽險。

定期壽險只會在受保人去世後才提供一筆賠償。定期壽險有固定的期限，若在保險期內沒有索償，保單便會在限期過後自動終止；與定期壽險不同，終身壽險會與投保人在生期間提供現金價值及非保證紅利。當投保人身故後，保單受益人會得到一次性的身故賠償；至於儲蓄壽險則是指不論受保人是否仍然在世，在保險指定的合約期滿之日保險公司便會向受保人提供一筆過之款項，因而有儲蓄的作用。但假如受保人在合約期滿前離世，保險公司則會提供死亡賠償。

保單冷靜期

為了保障顧客利益，在香港購買的長期保險都設有「冷靜期」條款，讓投保人在購買保險後仍可有合理的時間審閱保單條款。「冷靜期」為保單交付投保人或其代表後的 21 天內，或保單通知書交付投保人或其代表後的 21 天內，以較先者為準。

因此如果壽險的投保人想在冷靜期內退保，他有權取消保單及取回所有已付的保費，但若果保單有市值調整的條款，保險公司便可能會扣減部分保費。任何情況下，保險代理均要通知客戶有關冷靜期及在該段期間取消保單的權利。

保險公司有權在可爭議期內質疑保單的有效性

「可爭議期」是壽險合約中常見的條款，若果受保人在「可爭議期」內去世，保險公司便有權去質疑保單的有效性及拒絕支付死亡賠償。「可爭議期」通常是保單生效後的一至兩年內，但仍要視乎保單的實際條款而定。

在「可爭議期」內，保險公司會調查受保人是否有失實陳述，但當限期屆滿後，保險公司便不可向保單受益人提出異議，必須在受保人去世後支付死亡賠償，除非受保人或受益人曾就此作出欺詐行為。但要留意的是，「可爭議期」未必適用於壽險中的附加保障項目，例如醫療或住院開支。

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