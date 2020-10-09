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【移民澳洲】另類「筍工」年薪110萬 媲美國會議員

環球社會熱點 16:49 2020/10/09

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【移民澳洲】另類「筍工」年薪110萬 媲美國會議員

澳洲「筍工」不限於摘士多啤梨，從事寬頻網絡行業亦有機會賺大錢。全國寬頻網絡計劃（National Broadband Network, NBN）部分員工獲數十萬澳元獎金，拉高年薪至20萬澳元（約110萬港元）。聯邦政府出資510億澳元籌辦此計劃，因此惹來廣泛批評，斥公帑並非用得其所。

聯邦政府希望透過NBN，升級現有的家庭電話和互聯網服務系統。NBN公司證實，部分員工獲獎金，其中110名人員獲分30萬至40萬澳元、34人獲分40萬澳元以上。惟在經濟持續變差之下，員工仍然獲獎金引起爭議。

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澳洲周二（6日）公布新的財政預算案，NBN再獲45億澳元撥款，另外加撥近3000萬澳元，用以開發5G電訊技術。

NBN 877名員工的薪酬，等同甚或高於國會後座議員的基本薪金（21萬澳元，約117萬港元）。公司總裁盧斯蒂芬去年的年薪高達170萬澳元，另加83萬澳元的「短期鼓勵獎金」，年收入達到253萬澳元（1400萬港元）。

公司發言人表示，員工薪酬是根據個人的合約、企業協議和其他商業安排作調整；為保持競爭力、吸引和留住人才，參考了其他電訊公司，制訂高級行政人員薪酬標準。

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責任編輯：鄧燕君

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