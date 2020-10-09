【英國疫情】單日增近2萬確診 地區領袖強烈反對酒吧餐廳停業

新型冠狀病毒疫情肆虐英國，英國新增確診個案持續增加，周四單日增1.75萬宗，英國政府計劃強制下令疫情最嚴重地區的酒吧餐廳停業，引起地區領袖強烈不滿，揚言若當局堅決推行禁令，會以任何方法挑戰政府。

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英國疫情急速蔓延，英國政府的防疫措施，顯然未能壓抑疫情，英國廣播公司（BBC）報道，英國政府快將推出分級制防疫措施，疫情最嚴重的地區，或勒令酒店、餐廳停業。

有關計劃事前似乎未與地區首長商討，疫情嚴重的大曼徹斯特郡市長伯納姆（Andy Burnham）從傳媒報道得知政府計劃，直指約翰遜政府蔑視英格蘭北部地區，揚言若當局一意孤行，不予援助下強推禁令，會以一切方法挑戰政府禁令。

英國政府的保就業計劃10月底屆滿，當局早前表明薪金資助將會縮水，由8成降至2成。伯納姆稱，若再次收緊防疫，就應該繼續薪金緩助計劃。

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英國學徒及技能政務次官、保守黨議員Gillian Keegan回應稱，明白地區領袖的困擾，承認應加強與地區的溝通，但她強調現在疫情嚴重，正在失控，必須採取行動壓抑疫情。

新的防疫措施，勢對飲食界生意造成嚴重打擊，業界反對聲強烈，但據政府數據，確實有不少個案與餐廳酒吧有關。政府早前向國會議員介紹疫情，期間引用英國公共衛生署（PHE）資料，顯示30歲以下確診人士中，41%個案涉及餐廳酒吧，綜合所有年齡層，亦達約25%。

責任編輯：林建忠

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