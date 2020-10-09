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【Netflix電影】疫情反覆宜留家避疫　想睇Netflix有咩劇推介？

商業 20:00 2020/10/09

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轉眼間又到周末，然而疫情仍然反復，最理想當然是留在家中避疫。至於宅在家有什麼可做？小編整理出近日4套Netflix大熱電影，即使足不出戶亦能享受看戲的樂趣。

【Netflix】Netflix未能進入中國　CEO：亞洲市場都有很多機會

1. 《Emily In Paris（艾蜜莉在巴黎）》
該片於10月2日首播，是一部美國愛情喜劇的網路劇集，由《色慾都市》製作人 Darren Star 打造、Lily Collins 主演。故事講述在美國芝加哥行銷公司工作的20多歲少女Emily，機緣巧合下得到赴法國巴黎的工作機會，人生路不熟的她在遇上工作、愛情與友情的種種挑戰。該劇一大亮點是，Lily Collins 全劇的造型由《色慾都市》時尚教母Patricia Field操刀，合作的時尚品牌高達58個。

《艾蜜莉在巴黎》的最大亮點，是Lily Collins 全劇的造型由《色慾都市》時尚教母Patricia Field操刀。（Netflix官網截圖）

2. 《Record of Youth（青春紀錄）》
該片於9月7日首播，為韓國連續劇。該劇由韓國男神朴寶劍及女星朴素丹主演，講述爲了實現夢想和愛情而不絕望的年輕人的成長記錄，帶給觀衆心動和共鳴。該劇自上月播出後，收視節節上升。

《青春紀錄》自上月播出後，收視節節上升。（Netflix官網截圖）

3. 《Johnny English Strikes Again（特務戇J：神級歸位）》
該片於2018年上映，是英國間諜動作喜劇電影，由英國喜劇演員Rowan Atkinson主演。劇情講述英國秘密情報局軍情七處電腦系統遭受黑客入侵破壞，令所有最精銳現職特務全遭曝光起底，無法執行任務。而早因犯錯「被退休」的過氣前特務「戇J」尊尼不在名單上，反而成為破案唯一希望。

雖然《特務戇J：神級歸位》於2018年上映，但近日卻登上了最多港人觀看的電影列表。（Netflix官網截圖）

4.《 Enola Holmes（天才少女福爾摩斯）》
該片為Netflix原創電影，於於9月23日上線，是懸疑冒險喜劇片，改編自Nancy Springer創作的《天才少女福爾摩斯系列》小說。劇情講述大偵探福爾摩斯的妹妹Enola，擁有跟福爾摩斯不相伯仲的才智，惟和她相依為命的母親在她16歲生日當天離奇失蹤，Enola決定擺脫兩位哥哥看管，隻身前往倫敦尋母，而踏上旅途不久就在火車遇上驚險旅程。

《天才少女福爾摩斯》電影中，由女星Millie Bobby Brown飾演Enola Holmes一角。（Netflix官網截圖）

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責任編輯：蘇穎琪

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