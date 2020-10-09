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【AMD併購案】AMD擬出資2300億元收購　誰為「大金主」併購目標？

科技 16:52 2020/10/09

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半導體巨頭AMD最新傳出併購同業消息，料交易價值超過300億美元（約2325億港元），誰為「大金主」併購目標？

半導體巨頭AMD最新傳出併購同業消息，據《華爾街日報》引述知情人士透露，AMD今次收購的目標是其競爭對手，晶片生產商賽靈思（Xilinx）。而AMD與賽靈思目前正進行深入談判，料交易價值超過300億美元（約2325億港元），將為快速整合的半導體行業的最新一樁大規模併購案。

報道指出，AMD與賽靈思正討論一項最快可能在下周達成的交易；另有部份知情人士則表示，無法保證交易能夠達成，特別是考慮到相關談判在近期重啟之前曾陷入停滯。

不過賽靈思回應被收購傳聞時表示，不會評論任何市場傳言；AMD則未有回應。

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【5G晶片】高通Snapdragon技術大會傳12月1日舉行　料推5G高性能旗艦級處理器

是次AMD想併購的競爭對手賽靈思，由早年從事硬件開發逐漸走向軟件開發，其中就因為在35年前發表全球首款FPGA（Field Programmable Gate Array，場域可編程邏輯閘陣列）晶片而奠定了FPGA晶片大廠地位。

FPGA晶片出貨被使用後，也可改寫程式代碼，因應物聯網、人工智能、5G、自動駕駛等技術快速發展。在今年9月，賽靈思就宣布與德國馬牌 （Continental）合作，為達成  L5  的自動駕駛系統預先做好準備。

【華為禁令】傳華為麒麟9000晶片產量低於預期　或影響Mate 40手機產量

責任編輯：張寶燕

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