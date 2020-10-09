低利率高波幅投資環境有利優先證券

新冠肺炎疫情持續，經濟復甦前景未明，加上美國大選在即，面對利率偏低甚至降至零水平，以及波幅偏高的投資環境，全球投資者繼續追求收益，此帶動近月大量資金流入優先證券市場。

優先證券的市場規模目前為大概一萬億美元，與美國高息及新興市場企業債券相近。大家可能對優先證券這種資產比較陌生，事實上優先證券是其中一個不錯的派息工具，新發行優先證券的孳息介乎3%至4%，投資風險比股票低而派息則比一般企業債為高。

優先證券主要由美國較大型及優質的企業發行，如環球金融機構，近年我們看到更多內地公司，尤其是銀行均發行優先證券。由於發行優先股比發行股票的價格較相宜，對公司而言，在集資方面是一個不錯的選擇。優先證券一方面可以幫助公司控制總負債水平，亦有助公司維持一個比較理想的信貸評級。

而在公司的資本結構中，優先證券的地位介乎在傳統債券及普通股之間，其會有自己專屬的信貸評級，大多屬投資級別。在投資風險方面則比股票為低，優先證券以往十年的違約率低於1%，美國高息債的違約率則高逾2.5%。

至於投資優先證券的風險，若果新冠病毒出現新一輪衝擊，經濟復甦進程可能比預期差，這亦有機會影響到優先證券市場。除了新冠疫情外，我們亦可以留意違約率，若果公司債的違約率上升，優先證券亦會受到影響。另一個值得留意的風險是，若果息口突然飆高，雖然我們認為現時出現這情況的可能性較低，但若果息口提升，其實這對於優先證券亦有一個負面的影響。

在行業方面，我們看好公用事業及金融業優先證券，該兩類別的估值並未反映其基本因素。在這次危機中，金融服務公司的財政狀況穩健。美國銀行業的資本水平現時處於歷史高位，隨著疫情對經濟的影響逐漸浮現，銀行業可以為客戶提供支持。另外，不少公用事業公司已經重申今年的盈利和現金流指引，並有信心疫情只會對業績造成有限度的影響。從經濟角度來說，我們相信這個行業受疫情的影響有限。