【科技一周回顧】蘋果下週二發布iPhone 12　三星Galaxy S20 FE 5G中價機抵港

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【iPhone 12】鐵定下周登場 一文看清平價iPhone 12 mini、5G版預測

Apple（蘋果）終於更新，千呼萬喚的iPhone 12將於美國時間下週二（13日）上午10點，即香港時間週三（14日）發布。預計iPhone 12將是Apple第一個系列提供四款機型，並提供橫跨三種尺寸的產品。iPhone 12 Pro兩個型號將成為首批配備類似於近期iPad Pro機型上的LiDAR感測器的iPhone。

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2.【Galaxy S20 FE】三星旗艦中價機Galaxy S20 FE 5G登港 10月16日預售128GB版售4998元

三星的Galaxy S20 FE 5G 上月23日推出，今日(10月7日)正式公布香港售價及出售安排。香港市場暫有雲霧藍、雲霧綠、雲霧紫、雲霧紅、雲霧白，未有雲霧橙供應。10月16日預售，10月21日正式發售，8GB RAM+128 ROM 版售港幣4988。注意雲霧紅及雲霧白兩色，只於特約零售商或經銷商的網站、HKTVMall及亞洲萬里通網站發售。

3.【科技抗疫】關注用戶心理健康 Facebook擬設立情緒健康資源中心

持續大半年的新冠肺炎疫情，不但影響市民正常生活與工作，更影響個人心理健康。近日，社交媒體平台Facebook表示，為關注用戶心理健康問題，計劃設立情緒健康資源中心，藉此幫助用戶尋求相關諮詢及協助。

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4.【IG十週年】Instagram彩蛋重溫經典設計 加推2項Story新功能

社交平台Instagram（IG）在迎接 10 週年之際，推出彩蛋讓用戶重溫經典設計，以及加推兩項限時動態（Story）典藏中的新功能，包括日曆縮圖、地圖功能。用戶只要更新 Instagram App至最新版本，進入「設定」再屏幕將頁面向下拖曳，將連串表情符號拉下來，拉到盡頭便可以成功解鎖彩蛋。

責任編輯：李寶如