Facebook推「VR for Good」挑戰賽　全港中學生可參與

▲ Facebook在本地推出「VR for Good」中學挑戰賽，入圍隊伍將可獲得Oculus VR頭戴式裝置，以及Insta360相機一套。

虛擬現實（VR）應用層面廣泛，現時本地不少中學運用VR輔助教學，比起傳統教學方式，更有效提升學習興趣。Facebook最近在本地推出「VR for Good」中學挑戰賽，入圍隊伍將可獲得Oculus VR頭戴式裝置，以及Insta360相機一套！

Facebook宣布，與Cobo Foundation及加油香港合作，向全港中學發起「VR for Good」挑戰賽。比賽設置「心理健康」及「環境與可持續性」2個比賽題材，參加隊伍需擇一設計VR方案。

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目前就讀中一至中五、7至11年級（12年制）和 7至12年級（13年制）的學生，均符合資格參加。參賽者須以1至4人為一隊，必須由1位教師擔任導師，而每間中學只限2隊參加。比賽分三個階段進行，首階段需提交設計概念，隊伍需根據所選題材，設計出具創意的解決方案。

評判將挑選20支參賽隊伍入圍第二階段，每支入圍隊伍將獲贈Oculus VR頭戴式裝置和Insta360相機一套，另外提供相關培訓以實踐參賽計劃，決賽會在第三階段舉行。

現時第一階段已正式開放報名，有興趣參加人士，可透過網址報名及了解比賽詳請。

責任編輯：李寶如