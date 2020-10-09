【小米股價】小米宣布：前瑞信高管林世偉履職小米CFO

▲ 小米宣布，前瑞信高管林世偉履職小米CFO。

小米 （01810） 宣布副總裁兼CFO林世偉正式履職。小米介紹，林世偉此前在瑞信亞太區投資銀行與資本市場部任董事總經理及科技、媒體與電信業務主管，今後將負責小米集團財務工作的全面統籌與管理，向CEO雷軍和集團總裁王翔雙綫滙報。小米尾盤升幅縮窄至0.48%，收報20.95元，成交24.5億元。

前瑞信董事總經理林世偉

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林世偉此前曾參與阿里巴巴 （09988） 、拼多多（美：PDD）、網易（美：09999）、小鵬汽車（美：XPEV）等公司的上市，且完成小米香港IPO、金山雲（美︰KC）美國上市、華米（美：HMI）美國上市等等。

小米任命郵件內容表示，林世偉在財務行業及資本市場洞察深刻，有豐富的從業經驗，相信他的加入，將加強集團經營規劃、預算管理等財務相關工作。

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編輯：陳華